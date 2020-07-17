Продажа билетов на 50% мест в поездах действует только в областях со сложной эпидситуацией, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов констатирует, что ограничения пассажирских перевозок половиной предусмотренных в транспортном средстве мест для сидения существуют только в областях со сложной эпидемической ситуацией. Об этом он сообщил в ходе брифинга, передают Українськi Новини. Степанов напомнил, что правила пользования транспортом в период карантина четко регламентированы. "В постановлении четко изложено, что можно продавать билеты и осуществлять перевозки людей исключительно в количестве, на которое рассчитано количество мест согласно техническим характеристикам... Единственное ограничение, которое существует - если перевозка делается в регион со сложной эпидемической ситуацией", - прокомментировал министр. В регионах со сложной эпидемической ситуацией ограничение пассажирских перевозок составляет 50% от предусмотренных мест. Как сообщали Українськi Новини, "Укрзализныця" начала продавать билеты на все места в поездах из Киева и обратно. Также "Укрзализныця" запускает 40 поездов: полный список направлений и расписание.