Приватбанк возобновил продажу ж/д и автобусных билетов

"С 27 мая Приватбанк возобновил продажу железнодорожных и автобусных билетов через Приват24, электронную билетную кассу и сеть терминалов самообслуживания", - говорится в сообщении.

Как отметили в банке, на сегодняшний день в Украине доступна предварительная продажа билетов на 26 поездов дальнего следования в восточных и южных направлениях с отправлением с 1 июня 2020 года.

Согласно постановлению Кабмина №392, продажа билетов открыта на 50% мест в поездах, кроме поезда №7/8 "Одесса-Харьков", где продается 100% мест.

Билеты на автобусные рейсы уже доступны с 22 мая по всем маршрутам в пределах одного региона, а восстановление межобластного автобусного сообщения ожидается с 29 мая.

Как сообщали Українські Новини, 26 мая "Укрзализныця" открыла продажу билетов на четыре направления.

Также "Укрзализныця" начала готовиться к восстановлению пассажирских железнодорожных перевозок в дальнем сообщении. На станции "Киев-Пассажирский" уже демонтировали МАФы и установили современную систему видеонаблюдения.