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17 июля 2020, пятница, 09:00 38
Общество 2020-07-17T09:00:12+03:00
Українські Новини
В Киеве на три дня ограничили съезд с Шулявского путепровода

В Киеве на три дня ограничили съезд с Шулявского путепровода

Анна Рудык
Перекрытие дорог, Ремонт дорог, Перекрытие движения, Шулявский путепровод
Перекрытие дорог. Фото: pixabay.com
Перекрытие дорог. Фото: pixabay.com

Сегодня, 17 июля, в Киеве на съездах Шулявского путепровода частично ограничат движение на несколько дней в связи с укладкой верхних слоев асфальтобетонного покрытия. Об этом говорится в сообщении КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киев".

Так, сообщается, что движение ограничат на 3 дня по следующим улицам:

  • на съезде с проспекта Победы на ул. Довженко - с 9:00 17 июля до 7:00 20 июля;
  • на съезде с вул.Вадима Гетьмана на просп. Победы - с 15:00 17 июля до 7:00 20 июля.

Предприятие просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и внимательно соблюдать правила дорожного движения, чтобы избежать аварийных ситуаций на дороге. 

Как сообщали Українські Новини, на Южном мосту до конца лета ограничат движение.

Также в Киеве на Воздухофлотском путепроводе и под ним частично ограничили движение транспорта на месяц.

Кроме того, наказания за нарушения ПДД ужесточат: штрафы вырастут для пешеходов и Верховная Рада заменила штрафные балы за нарушение ПДД денежным штрафом. 

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