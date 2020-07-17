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17 липня 2020, пʼятниця, 09:00 11
Суспільство 2020-07-17T10:15:42+03:00
Українські Новини
У Києві на три дні обмежили з'їзд з Шулявського шляхопроводу

У Києві на три дні обмежили з'їзд з Шулявського шляхопроводу

Анна Рудык
Шулявський міст, Ремонт доріг, ситуація на дорогах
Перекриття доріг. Фото: pixabay.com
Перекриття доріг. Фото: pixabay.com

Сьогодні, 17 липня, в Києві частково обмежать рух на декілька днів на з'їздах Шулявського шляхопроводу у зв'язку з укладанням верхніх шарів асфальтобетонного покриття.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби КП "Дирекція будівництва дорожньо-транспортних споруд м. Києва".

Так, повідомляється, що рух обмежать на 3 дні по вулицях:

  • на з'їзді з проспекту Перемоги на вул. Довженка - з 9:00 17 липня до 7:00 20 липня;
  • на з'їзді з вул.Вадима Гетьмана на просп. Перемоги - з 15:00 17 липня до 7:00 20 липня.

Підприємство просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей і уважно дотримуватись правил дорожнього руху, щоб уникнути аварійних ситуацій на дорозі.

Як повідомляли Українські Новини, на Південному мосту до кінця літа обмежать рух.

Також у Києві на Повітрофлотському шляхопроводі і під ним частково обмежили рух транспорту на місяць.

Крім того, покарання за порушення ПДР посилять: штрафи зростуть для пішоходів і Верховна Рада замінила штрафні бали за порушення ПДР грошовим штрафом.

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У Києві на три дні обмежили з'їзд з Шулявського шляхопроводу
Україна
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