У Києві на три дні обмежили з'їзд з Шулявського шляхопроводу

Сьогодні, 17 липня, в Києві частково обмежать рух на декілька днів на з'їздах Шулявського шляхопроводу у зв'язку з укладанням верхніх шарів асфальтобетонного покриття. Про це йдеться в повідомленні пресслужби КП "Дирекція будівництва дорожньо-транспортних споруд м. Києва". Так, повідомляється, що рух обмежать на 3 дні по вулицях: на з'їзді з проспекту Перемоги на вул. Довженка - з 9:00 17 липня до 7:00 20 липня; на з'їзді з вул.Вадима Гетьмана на просп. Перемоги - з 15:00 17 липня до 7:00 20 липня. Підприємство просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей і уважно дотримуватись правил дорожнього руху, щоб уникнути аварійних ситуацій на дорозі. Як повідомляли Українські Новини, на Південному мосту до кінця літа обмежать рух. Також у Києві на Повітрофлотському шляхопроводі і під ним частково обмежили рух транспорту на місяць. Крім того, покарання за порушення ПДР посилять: штрафи зростуть для пішоходів і Верховна Рада замінила штрафні бали за порушення ПДР грошовим штрафом.