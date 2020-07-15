За день Пенсионный фонд направил на выплату пенсий 1,6 миллиарда гривень.

В то время, как пенсии проиндексировали не всем, Пенсионный фонд Украины 13 июля направил на финансирование пенсий еще 1,6 млрд гривен. Всего с начала месяца профинансировано пенсий на сумму 21,7 миллиарда гривен.

Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда в соцсети Facebook.

"На пенсионные выплаты направлено 1,6 миллиарда гривен. С начала месяца профинансировано пенсий на сумму 21,7 миллиарда гривен", - говорится в сообщении.

С начала месяца профинансировано пенсий на сумму 20,1 миллиарда гривен.

Выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке.

Как сообщали Українські Новини, в Украине запустили автоматическое назначение пенсии при достижении пенсионного возраста. Также украинцы с 4 июля получат повышенные пенсии.



Кроме того, до конца года запланировано еще одно повышение выплат пенсионерам.

По данным на 1 июля 2020 года средний размер пенсии составляет 3 393,54 гривен, а больше 10 тысяч гривен в Украине получают 332 588 человек (2,9% от общего числа пенсионеров). Кроме того, 62,9% пенсионеров получают менее 3000 грн в месяц.