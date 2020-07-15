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15 июля 2020, среда, 07:13 17
Экономика 2020-07-15T07:45:02+03:00
Українські Новини
За день Пенсионный фонд направил на выплату пенсий 1,6 миллиарда гривень.

За день Пенсионный фонд направил на выплату пенсий 1,6 миллиарда гривень.

Ольга Фандорина
Пенсии, Пенсионный фонд, выплата пенсий, Финансирование пенсий
Пенсия. Фото: pixabay
Пенсия. Фото: pixabay

В то время, как пенсии проиндексировали не всем, Пенсионный фонд Украины 13 июля направил на финансирование пенсий еще 1,6 млрд гривен. Всего с начала месяца профинансировано пенсий на сумму 21,7 миллиарда гривен.

Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда в соцсети Facebook.

"На пенсионные выплаты направлено 1,6 миллиарда гривен. С начала месяца профинансировано пенсий на сумму 21,7 миллиарда гривен", - говорится в сообщении.

С начала месяца профинансировано пенсий на сумму 20,1 миллиарда гривен.

Выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке.

Как сообщали Українські Новини, в Украине запустили автоматическое назначение пенсии при достижении пенсионного возраста. Также украинцы с 4 июля получат повышенные пенсии.


Кроме того, до конца года запланировано еще одно повышение выплат пенсионерам.

По данным на 1 июля 2020 года средний размер пенсии составляет 3 393,54 гривен, а больше 10 тысяч гривен в Украине получают 332 588 человек (2,9% от общего числа пенсионеров). Кроме того, 62,9% пенсионеров получают менее 3000 грн в месяц.

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