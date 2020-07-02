В Украине запустили автоматическое назначение пенсии. Для кого эта услуга

В то время, как с 1 июля в Украине повысили пенсии, Пенсионный фонд Украины внедрил новую сервисную услугу - автоматическое назначение пенсии. Пенсия назначается автоматически при достижении пенсионного возраста. Об этом говорится в сообщении ПФУ в Facebook. Сообщается, что нет необходимости дополнительно обращаться и лично посещать органы Пенсионного фонда. Сервис позволяет предоставить всю необходимую для назначения пенсии информацию заранее и провести проверку имеющихся в Пенсионном фонде данных. Услуга предоставляется средствами вебпортала с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП). Пользователь, который не является пенсионером и который авторизовался на вебпортале Фонда с помощью кликов: заполняет атрибуты анкеты (заявление, общие данные, данные документа, удостоверяющего личность; адрес проживания и регистрации, данные относительно выбранного способа выплаты назначенной пенсии и получения пенсионного удостоверения); добавляет сканированные копии документов (обязательные и те, которые считает необходимым предоставить) для подтверждения его права на определенные доплаты и льготы) подписывает анкету-заявление КЭП и направляет его в орган Фонда. Автоматическое назначение пенсии. Инфографика: ПФУ По результатам обработки анкеты-заявления пользователь получит информацию о автоматическом назначение пенсии, дату такого назначения и размер пенсии с помощью СМС сообщения средствами вебпортала и через мобильное приложение.Как сообщали Українські Новини, с 1 июля в Украине увеличился прожиточный минимум. Кроме того, как получить пенсию и написать заявление на соцвыплаты во время карантина.