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02 июля 2020, четверг, 05:30 1423 Инфографика
Финансы 2020-07-02T07:15:02+03:00
Українські Новини
В Украине запустили автоматическое назначение пенсии. Для кого эта услуга

В Украине запустили автоматическое назначение пенсии. Для кого эта услуга

Валерия Драгомирова
Пенсии, Пенсионеры, Пенсионный фонд, ПФУ, Пенсия, Автоматическое назначение пенсии
Пенсии. Фото: forbes.net.ua
Пенсии. Фото: forbes.net.ua

В то время, как с 1 июля в Украине повысили пенсии, Пенсионный фонд Украины внедрил новую сервисную услугу - автоматическое назначение пенсии. Пенсия назначается автоматически при достижении пенсионного возраста.

Об этом говорится в сообщении ПФУ в Facebook. 

Сообщается, что нет необходимости дополнительно обращаться и лично посещать органы Пенсионного фонда.

Сервис позволяет предоставить всю необходимую для назначения пенсии информацию заранее и провести проверку имеющихся в Пенсионном фонде данных.

Услуга предоставляется средствами вебпортала с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП).

Пользователь, который не является пенсионером и который авторизовался на вебпортале Фонда с помощью кликов:

  • заполняет атрибуты анкеты (заявление, общие данные, данные документа, удостоверяющего личность; адрес проживания и регистрации, данные относительно выбранного способа выплаты назначенной пенсии и получения пенсионного удостоверения);
  • добавляет сканированные копии документов (обязательные и те, которые считает необходимым предоставить) для подтверждения его права на определенные доплаты и льготы)
  • подписывает анкету-заявление КЭП и направляет его в орган Фонда.

Автоматическое назначение пенсии. Инфографика: ПФУАвтоматическое назначение пенсии. Инфографика: ПФУ

По результатам обработки анкеты-заявления пользователь получит информацию о автоматическом назначение пенсии, дату такого назначения и размер пенсии с помощью СМС сообщения средствами вебпортала и через мобильное приложение.

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