В Украине запустили автоматическое назначение пенсии. Для кого эта услуга

В то время, как с 1 июля в Украине повысили пенсии, Пенсионный фонд Украины внедрил новую сервисную услугу - автоматическое назначение пенсии. Пенсия назначается автоматически при достижении пенсионного возраста.

Об этом говорится в сообщении ПФУ в Facebook.



Сообщается, что нет необходимости дополнительно обращаться и лично посещать органы Пенсионного фонда.

Сервис позволяет предоставить всю необходимую для назначения пенсии информацию заранее и провести проверку имеющихся в Пенсионном фонде данных.

Услуга предоставляется средствами вебпортала с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП).

Пользователь, который не является пенсионером и который авторизовался на вебпортале Фонда с помощью кликов:

заполняет атрибуты анкеты (заявление, общие данные, данные документа, удостоверяющего личность; адрес проживания и регистрации, данные относительно выбранного способа выплаты назначенной пенсии и получения пенсионного удостоверения);

добавляет сканированные копии документов (обязательные и те, которые считает необходимым предоставить) для подтверждения его права на определенные доплаты и льготы)

подписывает анкету-заявление КЭП и направляет его в орган Фонда.





Автоматическое назначение пенсии. Инфографика: ПФУ

По результатам обработки анкеты-заявления пользователь получит информацию о автоматическом назначение пенсии, дату такого назначения и размер пенсии с помощью СМС сообщения средствами вебпортала и через мобильное приложение.



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