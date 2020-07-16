ВНО по географии не сдала треть зарегистрировавшихся: когда пересдача экзамена

93 тыс. человек приняли участие во внешнем независимом оценивании (ВНО) по географии 15 июля, что составляет 71% от общего количества зарегистрировавшихся, 34 участника не были допущены, а его результаты объявят до 29 июля.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства образования и науки, передают Українськi Новини.

"По оперативной информации региональных центров оценивания качества образования, участие в тестировании по географии приняли 92 962 человека, что составляет 70,99% от общего количества зарегистрированных", - сказано в нем.

34 участника ВНО не были допущены в пункты тестирования, в том числе 6 участников не допустили к тестированию из-за обнаружения признаков острых респираторных заболеваний.

Соблюдение процедуры тестирования контролировали 47 общественных наблюдателей.

Всего для прохождения теста по географии зарегистрировались 130 939 человек.

Участники внешнего независимого оценивания, которые не смогли принять участие в основной сессии оценивания по географии по причинам, не зависящим от их действий и воли, могут зарегистрироваться для участия в дополнительной сессии.

Для этого им необходимо в течение 5 рабочих дней (с учетом дня проведения тестирования) подать в региональный центр, в котором проходили регистрацию, документ, подтверждающий причину неучастия в основной сессии, и соответствующее заявление.

Ранее Українські Новини сообщали, результаты ВНО 2020 по биологии, которое состоялось 13 июля, будут объявлены до 25 июля. На Независимое внешнее оценивание по биологии зарегистрировались более 113 тысяч абитуриентов, а по украинскому языку и литературе, которое состоялось 30 июля, огласят до 25 июля, а также результаты тестов по истории Украины, иностранным языкам.

Тем временем, 13% абитуриентов не сдали внешнее независимое оценивание (ВНО) по математике, 8% - по физике.