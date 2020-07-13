Сегодня состоится ВНО 2020 по биологии. Когда огласят результаты

Результаты ВНО 2020 по биологии, которое происходит 13 июля, будут объявлены до 25 июля. Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования, передают Українські Новини.

На Независимое внешнее оценивание по биологии зарегистрировались более 113 тысяч абитуриентов.

Результаты тестирования по биологии огласят до 25 июля. Результаты оценивания основной сессии Внешнего независимого оценивания будут размещать на информационных страницах участников ВНО.

Ранее Українські Новини сообщали, ВНО-2020 по истории Украины состоялось 9 июля. На тестирование зарегистрировалось более 264 тысяч человек, которое продлилось 150 минут.

Также 7 июля абитуриенты составили ВНО по английскому языку. На тестирование зарегистрировались 117,6 тысяч человек. Результаты теста будут известны до 29 июля.

Кроме того, 30 июня, в Украине состоялось Внешнее независимое оценивание по украинскому языку. Результаты оценивания основной сессии ВНО 2020 будут размещать на информационных страницах участников ВНО до 25 июля.