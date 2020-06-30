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30 июня 2020, вторник, 14:44 1132
Общество 2020-06-30T15:31:38+03:00
Українські Новини
Результаты ВНО по украинскому языку и литературе огласят до 25 июля

Результаты ВНО по украинскому языку и литературе огласят до 25 июля

Ирина Николенко
Внешнее независимое тестирование, ВНО-2020, выпускники-2020, ВНО по украинскому языку
Результаты ВНО 2020. Фото: mykirov.com
Результаты ВНО 2020. Фото: mykirov.com

В то время, как 30 июля началось Внешнее независимое оценивание (ВНО) по украинскому языку и литературе, результаты тестирования по всем учебным предметам будут размещены на информационных страницах участников тестирования по 29 июля 2020 года. Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования, передают Українські Новини.

Результаты оценивания основной сессии Внешнего независимого оценивания будут размещать на информационных страницах участников ВНО.

Математика и физика – до 17 июля.

Украинский язык и литература, история Украины, иностранные языки, биология – до 25 июля.

Географии, химия – до 29 июля.

Ранее Українські Новини сообщали, в основной сессии Внешнего независимого оценивания примут участие 379,5 тыс. человек.

Кроме того, в Киеве на ВНО зарегистрировались больше 30 тысяч абитуриентов, 22 тысячи из них – выпускники этого года.

Владимир Зеленский одобрил в этом году добровольное прохождение Внешнего независимого тестирования выпускникам, которые получают общее среднее образование в 2019/2020 учебном году, в связи с коронавирусом.

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