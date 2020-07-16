Гривна обвалилась. Курс нацвалюты на межбанке в четверг

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в среду на 7 коп. в четверг снизился на 17 коп. до 27,33 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 27,19-27,22 UAH/USD, затем котировки выросли до 27,25-27,28 UAH/USD, после чего установились на уровне 27,30-27,35 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 15,12% с 23,74 UAH/USD до 27,33 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в четверг доллар в обменниках после падения резко подскочил вместе с евро.

Также Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 17-19 июля, на 15,48 коп. до 27,2738 UAH/USD.

Тем временем, аналитики советуют не торопиться с продажей долларов, так как ожидают дальнейшей постепенной девальвации гривни после смены главы Нацбанка до 28 грн/доллар.