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16 июля 2020, четверг, 18:15 255
Экономика 2020-07-16T19:00:02+03:00
Українські Новини
Гривна обвалилась. Курс нацвалюты на межбанке в четверг

Гривна обвалилась. Курс нацвалюты на межбанке в четверг

Надежда Комендантова
Гривна, Курс гривны, Межбанк, курс на межбанке
Деньги.
Деньги.

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в среду на 7 коп. в четверг снизился на 17 коп. до 27,33 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 27,19-27,22 UAH/USD, затем котировки выросли до 27,25-27,28 UAH/USD, после чего установились на уровне 27,30-27,35 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 15,12% с 23,74 UAH/USD до 27,33 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в четверг доллар в обменниках после падения резко подскочил вместе с евро.

Также Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 17-19 июля, на 15,48 коп. до 27,2738 UAH/USD.

Тем временем, аналитики советуют не торопиться с продажей долларов, так как ожидают дальнейшей постепенной девальвации гривни после смены главы Нацбанка до 28 грн/доллар.

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