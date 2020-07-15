Курс гривны на межбанке понизился в среду

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления во вторник на 1 коп. в среду снизился на 7 коп. до 27,16 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 27,05-27,08 UAH/USD, затем котировки выросли до 27,13-27,14 UAH/USD, после чего установились на уровне 27,14-27,17 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 14,40% с 23,74 UAH/USD до 27,16 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 14 июля на 1,50 коп. до 27,2219 UAH/USD, курс покупки – понизился на 0,56 коп. до 26,9700 UAH/USD.

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 16 июля, на 2,46 коп. до 27,1190 UAH/USD.

Также аналитики советуют не торопиться с продажей долларов, так как ожидают дальнейшей постепенной девальвации гривни после смены главы Нацбанка до 28 грн/доллар.