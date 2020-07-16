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16 июля 2020, четверг, 17:27 14
Экономика 2020-07-16T17:27:29+03:00
Українські Новини
Гривна пошла вниз. Официальный курс нацвалюты на пятницу

Гривна пошла вниз. Официальный курс нацвалюты на пятницу

Надежда Комендантова
Гривна, Курс гривны, НБУ, Официальный курс
Гривна. Фото: Телеграф
Гривна. Фото: Телеграф

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 17-19 июля, на 15,48 коп. до 27,2738 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 16 июля, на 2,46 коп. до 27,1190 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 34,2695
1 доллар США 27,2738
1 швейцарский франк 28,8535
10 иен 2,5455
10 российских рублей 3,8364
1 евро 31,1290

Как сообщали Українські Новини, в четверг доллар в обменниках после падения резко подскочил вместе с евро.

Тем временем, аналитики советуют не торопиться с продажей долларов, так как ожидают дальнейшей постепенной девальвации гривни после смены главы Нацбанка до 28 грн/доллар.

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