Гривна пошла вниз. Официальный курс нацвалюты на пятницу

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 17-19 июля, на 15,48 коп. до 27,2738 UAH\/USD. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини. В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 16 июля, на 2,46 коп. до 27,1190 UAH\/USD. Официальные курсы гривны к иностранным валютам: Официальный курс 1 фунт стерлингов 34,2695 1 доллар США 27,2738 1 швейцарский франк 28,8535 10 иен 2,5455 10 российских рублей 3,8364 1 евро 31,1290 Как сообщали Українські Новини, в четверг доллар в обменниках после падения резко подскочил вместе с евро. Тем временем, аналитики советуют не торопиться с продажей долларов, так как ожидают дальнейшей постепенной девальвации гривни после смены главы Нацбанка до 28 грн\/доллар.