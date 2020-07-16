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16 июля 2020, четверг, 10:50 129
Экономика 2020-07-16T10:51:54+03:00
Українські Новини
Доллар после падения резко подскочил вместе с евро. Курс валют на 16 июля

Доллар после падения резко подскочил вместе с евро. Курс валют на 16 июля

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, курс доллара, Курс евро
Доллар. Фото: pixabay
Доллар. Фото: pixabay

В четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 15 июля на 8,92 коп. до 27,3000 UAH/USD, курс покупки – повысился на 6,31 коп. до 27,0291 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 18,70 коп. до 30,5641 UAH/EUR, курс продажи повысился на 17,65 коп. до 31,1128 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 27,0291 27,3000 30,5641 31,1128 3,36 3,93
Максимальный 27,1500 27,5000 30,8000 31,3000 3,76 5,00
Минимальный 26,9000 27,1900 30,0000 30,8500 2,30 3,79

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 16 июля, на 2,46 коп. до 27,1190 UAH/USD.

Также курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления во вторник на 1 коп. в среду снизился на 7 коп. до 27,16 UAH/USD.

А аналитики советуют не торопиться с продажей долларов, так как ожидают дальнейшей постепенной девальвации гривни после смены главы Нацбанка до 28 грн/доллар.

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