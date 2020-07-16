Поймали иностранца, который мог стать виновником пожара в гостинице "Токио стар" в Одессе

Пограничники задержали иностранца, разыскиваемого по подозрению в нарушении правил пожарной безопасности в гостинице "Токио стар" в Одессе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини. "Пограничники обнаружили в аэропорту Одессы фигуранта уголовного дела, которого разыскивали за нарушение правил пожарной безопасности в Одесской гостинице, в результате чего погибли люди", - сказано в нем. Отмечается, что гражданин Болгарии задержан 15 июля пограничниками Одесского отряда во время оформления пассажиров авиарейса из Рима. Выяснилось, что мужчина еще с прошлого года разыскивается за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса. Иностранца передали представителям Национальной полиции. Как сообщали Українськi Новини, в результате пожара в гостинице 9 человек погибли и еще 10 пострадали. Одесский городской совет решил выплатить по 50 тыс. гривен семьям погибших в результате пожара в гостинице "Токио стар". Ранее прокурор сообщил, что причиной масштабного пожара в одесском отеле "Токио Стар", в котором погибли 9 человек, включая иностранцев, является короткое замыкание.