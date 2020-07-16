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16 июля 2020, четверг, 17:39 296
Происшествия 2020-07-16T17:41:16+03:00
Українські Новини
Поймали иностранца, который мог стать виновником пожара в гостинице "Токио стар" в Одессе

Поймали иностранца, который мог стать виновником пожара в гостинице "Токио стар" в Одессе

Кира Молчанова
Одесса, Пожар, Пограничники, Задержание, Рим, пожарная безопасность, пожар в гостинице, Токио Стар, Отель
Пожар в гостинице
Пожар в гостинице "Токио Стар" в Одессе. Фото: ГосЧС

Пограничники задержали иностранца, разыскиваемого по подозрению в нарушении правил пожарной безопасности в гостинице "Токио стар" в Одессе.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Пограничники обнаружили в аэропорту Одессы фигуранта уголовного дела, которого разыскивали за нарушение правил пожарной безопасности в Одесской гостинице, в результате чего погибли люди", - сказано в нем.

Отмечается, что гражданин Болгарии задержан 15 июля пограничниками Одесского отряда во время оформления пассажиров авиарейса из Рима.

Выяснилось, что мужчина еще с прошлого года разыскивается за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса.

Иностранца передали представителям Национальной полиции.

Как сообщали Українськi Новини, в результате пожара в гостинице 9 человек погибли и еще 10 пострадали.

Одесский городской совет решил выплатить по 50 тыс. гривен семьям погибших в результате пожара в гостинице "Токио стар".

Ранее прокурор сообщил, что причиной масштабного пожара в одесском отеле "Токио Стар", в котором погибли 9 человек, включая иностранцев, является короткое замыкание.

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