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16 июля 2020, четверг, 16:11 848
Политика 2020-07-16T16:30:01+03:00
Українські Новини
В Ужгороде обрушили бетонную башню высотой в 60 метров

В Ужгороде обрушили бетонную башню высотой в 60 метров

Ольга Фандорина
Ужгород, Обрушение, обрушение здания, Направленный взрыв

В Ужгороде с помощью направленного взрыва демонтировали бетонную трубу высотой 59 метров. Видео этого события выложил на своем Telegram-канале журналист Виталий Глагола.

"В Ужгороде подорвали бетонную трубу длиной 59 метров. Эксклюзивчик подрыва для вас. Вечно можно смотреть на три вещи: на огонь, на воду и как подрывают трубы в Ужгороде", - с юмором подписал он свой ролик.

Как сообщали Українські Новини, в мае 2020 года в Одессе обрушилась часть жилого дома: стена с первого по третий этажи. В доме 30 квартир. 


Ранее в здании полиции в Одессе обрушился потолок, пострадали два правоохранителя.

В обрушенном доме жертв не нашли

10 июня ночью в Одессе обрушился дом. Из-под завалов вывели 24 человека.

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