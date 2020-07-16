В Ужгороде обрушили бетонную башню высотой в 60 метров

В Ужгороде с помощью направленного взрыва демонтировали бетонную трубу высотой 59 метров. Видео этого события выложил на своем Telegram-канале журналист Виталий Глагола.

"В Ужгороде подорвали бетонную трубу длиной 59 метров. Эксклюзивчик подрыва для вас. Вечно можно смотреть на три вещи: на огонь, на воду и как подрывают трубы в Ужгороде", - с юмором подписал он свой ролик.

Как сообщали Українські Новини, в мае 2020 года в Одессе обрушилась часть жилого дома: стена с первого по третий этажи. В доме 30 квартир.



Ранее в здании полиции в Одессе обрушился потолок, пострадали два правоохранителя.



В обрушенном доме жертв не нашли.

10 июня ночью в Одессе обрушился дом. Из-под завалов вывели 24 человека.