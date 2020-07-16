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  • В Ужгороді обрушили бетонну трубу висотою 60 метрів
16 липня 2020, четвер, 16:11 13
Події 2020-07-16T18:00:02+03:00
Українські Новини
В Ужгороді обрушили бетонну трубу висотою 60 метрів

В Ужгороді обрушили бетонну трубу висотою 60 метрів

Ольга Фандорина
Труба, вибух в Ужгороді, підрив труби в Ужгороді

В Ужгороді демонтували бетонну трубу заввишки 59 метрів за допомогою спрямованого вибуху. Відео цієї події виклав на своєму Telegram-каналі журналіст Віталій Глагола.

В Ужгороді підірвали бетонну трубу довжиною 59 метрів. Эксклюзивчик підриву для вас. Вічно дивитися на три речі: вогонь, воду і як підривають труби в Ужгороді", - з гумором він підписав свій ролик.

Як повідомляє "Перший.com.ua" в Ужгороді, близько 13:30 підірвали недіючу котельню. Вибух чули мешканці спального району міста.

В Державній службі з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області повідомили, що їх підрозділи не залучалися адже йдеться про приватну забудову.

Для підриву труби залучалися спеціальних саперів.

Як повідомляли Українські Новини, у травні 2020 року в Одесі обвалилася частина житлового будинку: стіна з першого по третій поверхи. В будинку 30 квартир. Раніше в будівлі поліції в Одесі обрушилася стеля, постраждали два правоохоронці.В обрушенном будинку жертв не знайшли.

10 червня вночі в Одесі обрушився будинок. З-під завалів вивели 24 людини.

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