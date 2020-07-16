В Ужгороді обрушили бетонну трубу висотою 60 метрів

В Ужгороді демонтували бетонну трубу заввишки 59 метрів за допомогою спрямованого вибуху. Відео цієї події виклав на своєму Telegram-каналі журналіст Віталій Глагола.

В Ужгороді підірвали бетонну трубу довжиною 59 метрів. Эксклюзивчик підриву для вас. Вічно дивитися на три речі: вогонь, воду і як підривають труби в Ужгороді", - з гумором він підписав свій ролик.

https://www.youtube.com/watch?v=RcyE71LUaLk" frameborder="0" allowfullscreen>

Як повідомляє "Перший.com.ua" в Ужгороді, близько 13:30 підірвали недіючу котельню. Вибух чули мешканці спального району міста.

В Державній службі з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області повідомили, що їх підрозділи не залучалися адже йдеться про приватну забудову.

Для підриву труби залучалися спеціальних саперів.

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