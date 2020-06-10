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10 июня 2020, среда, 08:38 179
Происшествия 2020-06-10T09:15:02+03:00
Українські Новини
Ночью в Одессе обрушился дом. Из-под завалов вывели 24 человека

Ночью в Одессе обрушился дом. Из-под завалов вывели 24 человека

Валерия Драгомирова
Одесса, ГосЧС, обвал дома
Обвал дома в Одессе. Фото: Twitter/@AvakovArsen
Обвал дома в Одессе. Фото: Twitter/@AvakovArsen

10 июня в 3:09 в Одессе по ул. Ясная, 10 произошло обрушение части здания четырехэтажного жилого дома (1912 года постройки) на 10 квартир (зарегистрировано 35 человек, проживало 24 человека). Из дома выведены 24 жителей. Это не первый случай обрушения дома за последнее время.

Об этом говорится в сообщении ГосЧС. 

Сообщается, что в разрушенной части дома расположены 5 квартир, в которых проживало 10 человек. Проводятся работы по отключению газоснабжения, после чего будут начаты работы по разбору завалов.

Развернут штаб по ликвидации аварии. От ГосЧс привлечено более 50 человек личного состава и 6 ед. техники в том числе один кинологический расчет.

Министр внутренних дел Арсен Аваков написал в Twitter, что жертв на данный момент нет. 

Обвал дома в Одессе. Фото: Twitter/@AvakovArsenОбвал дома в Одессе. Фото: Twitter/@AvakovArsen


Как сообщали Українські Новини, в мае 2020 года в Одессе обрушилась часть жилого дома: стена с первого по третий этажи. В доме 30 квартир. 

Ранее в здании полиции в Одессе обрушился потолок, пострадали два правоохранителя.

В обрушенном доме жертв не нашли

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