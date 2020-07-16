Киев снова не готов к смягчению карантина. Какие области не соответствуют критериям ослаблений

По состоянию на 16 июля Киев и 7 областей не соответствуют критериям для смягчения карантина, которые начали действовать с 22 июня; по сравнению с 15 июля Киев и Черновицкая область снова признаны не соответствующими критериям.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

Критерию заполненности коек в больницах, принимающих больных коронавирусной инфекцией (определен как не более 50%), не соответствует Закарпатская область (81,08%).

Показателю охвата тестированием (не менее 24 на 100 тыс. населения) не соответствуют Донецкая (23,62) и Черниговская (18,11) области.

Показателю доли позитивных результатов теста методом полимеразной цепной реакции (не более 11%) не соответствуют Волынская (17,67%), Закарпатская (13,12%), Харьковская (11,40%) области.

Критерию динамики заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей (не более 10%) не соответствуют Винницкая (63,89%) и Черновицкая (14,77%) области, а также Киев (21,13%).

В Киеве заполненность составляет 34,12%, количество тестирований на 100 тыс. населения - 109,58, доля позитивных ПЦР-тестов - 4,91%.

Как сообщали Українськi Новини, заболеваемость и смертность от коронавируса продолжают расти несколько дней подряд.

Также в Минздраве рассказали, где можно сдать тест на коронавирус для прекращения самоизоляции.