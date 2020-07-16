подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
16 июля 2020, четверг, 09:29 1121
Общество 2020-07-16T09:37:03+03:00
Українські Новини
Заболеваемость и смертность от коронавируса продолжают расти несколько дней подряд

Заболеваемость и смертность от коронавируса продолжают расти несколько дней подряд

Анна Рудык
Карантин, Коронавирус, коронавирус в Украине, карантин в Украине
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

15 июля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 848 до 56 445, количество умерших от заболевания - на 18 человек до 1 445 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев выросло на 1,4%, количество новых летальных случаев - на 20%.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

Согласно ему, по состоянию на утро 16 июля в Украине зарегистрировано 56 445 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 445 летальных, 28 931 пациент выздоровел.

За сутки зафиксированы 848 новых случаев, выздоровели 800 человек, умерли 18 человек.

Таким образом, 15 июля показатель новых заболевших за сутки снова стал больше, чем выздоровевших - 848 против 800.

Количество новых случаев заболевания 15 июля составило 1,5% от общего количества заболевших на 14 июля.

Количество активных больных (заболевшие без учета выздоровевших и умерших) на утро 16 июля составило 26 076 человек, что на 0,1% больше по сравнению с предыдущими сутками.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования выявлено во Львовской области (7 622), в Киеве (6 613) и Черновицкой области (5 232).

В Ривненской области зафиксировано 4 852 случая коронавирусной инфекции, в Закарпатской - 4 166 случаев, в Ивано-Франковской - 3 242, в Киевской - 3 144, в Волынской - 3 147, в Харьковской - 2 845, в Одесской - 2 375, в Тернопольской - 2 337, в Винницкой - 2 221, в Житомирской - 1 569, в Днепропетровской - 1 163 случая.

930 случаев выявлены в Хмельницкой области, 783 случая - в Черкасской, 776 случаев - в Донецкой, 675 случаев - в Кировоградской, 642 случая - в Запорожской, 628 случаев - в Черниговской, 498 случаев - в Николаевской, 348 случаев - в Сумской, 343 случая - в Полтавской, 206 случаев - в Херсонской и 98 случаев - в Луганской областях.

Как сообщали Українськi Новини, в Минздраве рассказали, где можно сдать тест на коронавирус для прекращения самоизоляции.

Также Кабмин разрешил не проходить самоизоляцию тем, кто пересекает границы и КППВ, при условии наличия отрицательного результата ПЦР-теста.

Больше новостей о: Карантин Коронавирус коронавирус в Украине карантин в Украине

Болгария разрешила въезд украинцам без теста на ко...
За сутки в Киевской области никто не умер от COVID...
В Киеве новый антирекорд по заболеваемости коронав...
Харьковская область вернулась в список несоответст...
Заболеваемость и смертность от коронавируса продолжают расти несколько дней подряд
Болгария разрешила въезд украинцам без теста на коронавирус и 14-дневного карантина
Новости
В Украине увеличилось количество госпитализированных от коронавируса. Среди них 36 детей 10:10
В Twitter взломали аккаунты Гейтса, Обамы, Маска и Apple 10:00
Сегодня Рада рассмотрит назначение главы НБУ 10:00
Густелев и Кличко хотят, чтобы киевляне оплатили почти 1 млрд гривен "карантинных потерь" общественного транспорта, - СМИ 09:47
Эпидемиолог рассказал, стоит ли ехать в отпуск за границу этим летом 09:40
больше новостей
В Днепропетровской области усилили карантин 13:10
Водоснабжение. Фото: pixabаy.cоm/Skitterphoto
В нескольких районах Киева отключат горячую воду: список адресов 13:00 Документ
Для украинцев открыта возможность провести отпуск в 25 странах. Куда можно полететь без самоизоляции 06:05
Акция протеста у завода Coca-Cola под Киевом. Фото: профсоюзная группа
Работники завода Coca-Cola под Киевом снова требовали повысить зарплату 18:14 Фото
Водительское удостоверение. Фото: vsim.ua
Пластиковое удостоверение водителя можно забрать в сервисных центрах МВД без очереди: как это сделать 11:46
больше новостей
К концу 21 века население Украины сократится до 17 миллионов, — исследование 19:10
Сегодня в Раде будут голосовать за законопроект, которым предлагается продолжить обучение в школах на русском 07:15
Для украинцев открыта возможность провести отпуск в 25 странах. Куда можно полететь без самоизоляции 06:05
Боевики 18 раз обстреляли позиции ООС во вторник. Семь военных ранены 09:22
Акция протеста у завода Coca-Cola под Киевом. Фото: профсоюзная группа
Работники завода Coca-Cola под Киевом снова требовали повысить зарплату 18:14 Фото
больше новостей
Сегодня в Раде будут голосовать за законопроект, которым предлагается продолжить обучение в школах на русском
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok