Заболеваемость и смертность от коронавируса продолжают расти несколько дней подряд

15 июля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 848 до 56 445, количество умерших от заболевания - на 18 человек до 1 445 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев выросло на 1,4%, количество новых летальных случаев - на 20%.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

Согласно ему, по состоянию на утро 16 июля в Украине зарегистрировано 56 445 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 445 летальных, 28 931 пациент выздоровел.

За сутки зафиксированы 848 новых случаев, выздоровели 800 человек, умерли 18 человек.

Таким образом, 15 июля показатель новых заболевших за сутки снова стал больше, чем выздоровевших - 848 против 800.

Количество новых случаев заболевания 15 июля составило 1,5% от общего количества заболевших на 14 июля.

Количество активных больных (заболевшие без учета выздоровевших и умерших) на утро 16 июля составило 26 076 человек, что на 0,1% больше по сравнению с предыдущими сутками.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования выявлено во Львовской области (7 622), в Киеве (6 613) и Черновицкой области (5 232).

В Ривненской области зафиксировано 4 852 случая коронавирусной инфекции, в Закарпатской - 4 166 случаев, в Ивано-Франковской - 3 242, в Киевской - 3 144, в Волынской - 3 147, в Харьковской - 2 845, в Одесской - 2 375, в Тернопольской - 2 337, в Винницкой - 2 221, в Житомирской - 1 569, в Днепропетровской - 1 163 случая.

930 случаев выявлены в Хмельницкой области, 783 случая - в Черкасской, 776 случаев - в Донецкой, 675 случаев - в Кировоградской, 642 случая - в Запорожской, 628 случаев - в Черниговской, 498 случаев - в Николаевской, 348 случаев - в Сумской, 343 случая - в Полтавской, 206 случаев - в Херсонской и 98 случаев - в Луганской областях.

Как сообщали Українськi Новини, в Минздраве рассказали, где можно сдать тест на коронавирус для прекращения самоизоляции.

Также Кабмин разрешил не проходить самоизоляцию тем, кто пересекает границы и КППВ, при условии наличия отрицательного результата ПЦР-теста.