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03 июля 2020, пятница, 16:59 10
Верховная Рада и партии 2020-07-03T17:02:42+03:00
Українські Новини
Рада уволила председателя АМКУ Терентьева

Рада уволила председателя АМКУ Терентьева

Елена Новикова
Верховная Рада, Увольнение, АМКУ, Антимонопольный комитет, Юрий Терентьев, Увольнение с должности, Председатель АМКУ
Юрий Терентьев. Фото: unian.net
Юрий Терентьев. Фото: unian.net

Верховная Рада уволила председателя Антимонопольного комитета (АМКУ) Юрия Терентьева, который ранее передумал отзывать заявление об увольнении.

За принятие соответствующего проекта постановления № 3784 проголосовали 226 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Терентьев был назначен председателем Антимонопольного комитета в мае 2015 года.

С апреля 2012 года до назначения в АМКУ он занимал должность заместителя генерального юрисконсультагорно-металлургического комбината "Арселор Миттал Кривой Рог" (Днепропетровская область).

С 2002 по 2012 год Терентьев работал в компании "Metro Cash Carry Украина" на различных должностях, в 2000-2002 годах был советником по правовым вопросам в ПАО "Джей Ти Интернешнл Украина" (Кременчугская табачная фабрика, Полтавская область), а в 1997-2000 годах управлял правовым обеспечением деятельности фармацевтической компании "Бристол-Майерс Сквибб Украина".

Как сообщали Українські Новини, вечером 1 июля ряд СМИ сообщили со ссылкой на неназванные источники, что Президент Украины Владимир Зеленский на совещании в Офисе Президента заставил Терентьева написать заявление об отставке.

При этом 2 июля Терентьев заявил, что отозвал свое заявление об отставке.

А Комитет по экономической политике рекомендовал Раде уволить председателя АМКУ Терентьева.

По заключению юристов Верховной Рады, рассмотрение вопроса об увольнении Терентьева было невозможно при наличии заявления об отзыве заявления об отставке.

Терентьев также просил не включать отозванное заявление в повестку дня ни заседания Верховной Рады, ни парламентских комитетов, однако заявление уже было зарегистрировано в Раде.

Предположительной причиной конфликта между Зеленским и Терентьевым является наложенный АМКУ штраф в размере 6,5 млрд гривен на компанию "Тэдис", которая является монополистом на рынке табачных изделий.

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