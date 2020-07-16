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16 июля 2020, четверг, 05:15 27
Экономика 2020-07-16T05:45:02+03:00
Українські Новини
Гривна немного выросла. Официальный курс валют от НБУ на четверг

Гривна немного выросла. Официальный курс валют от НБУ на четверг

Надежда Комендантова
Гривна, Курс гривны, Курс валют, Официальный курс, Курс НБУ

После того, как в предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 15 июля, на 5,53 коп. до 27,1436 UAH/USD, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 16 июля, на 2,46 коп. до 27,1190 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 34,2621
1 доллар США 27,1190
1 швейцарский франк 28,7887
10 иен 2,5384
10 российских рублей 3,8275
1 евро 31,0309

Как сообщали Українські Новини, в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 14 июля на 1,50 коп. до 27,2219 UAH/USD, курс покупки – понизился на 0,56 коп. до 26,9700 UAH/USD.

Ранее курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления во вторник на 1 коп. в среду снизился на 7 коп. до 27,16 UAH/USD.

Тем временем, аналитики советуют не торопиться с продажей долларов, так как ожидают дальнейшей постепенной девальвации гривни после смены главы Нацбанка до 28 грн/доллар.

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