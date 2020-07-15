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15 июля 2020, среда, 10:16 65
Финансы 2020-07-15T11:15:02+03:00
Українські Новини
После роста доллар в обменниках просел. Курс валют на среду

После роста доллар в обменниках просел. Курс валют на среду

Елена Новикова
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Курс валют в обменниках на 15 июля
Курс валют в обменниках на 15 июля

В среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 14 июля на 1,50 коп. до 27,2219 UAH/USD, курс покупки – понизился на 0,56 коп. до 26,9700 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 10,66 коп. до 30,3859 UAH/EUR, курс продажи повысился на 8,81 коп. до 30,9234 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 26,9700 27,2219 30,3859 30,9234 3,32 3,92
Максимальный 27,0700 27,3500 30,7000 31,2000 3,76 5,00
Минимальный 26,8500 27,1300 29,9000 30,5500 2,30 3,78

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк Украины понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 15 июля, на 5,53 коп. до 27,1436 UAH/USD.

Ранее сообщалось о том, что курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в понедельник на 10 коп. во вторник укрепился на 1 коп. до 27,09 UAH/USD.

Также аналитики советуют не торопиться с продажей долларов, так как ожидают дальнейшей постепенной девальвации гривни после смены главы Нацбанка до 28 грн/доллар.

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