В Украине количество новых случаев заражения коронавирусом растет второй день подряд

Коронавирус в Украине за сутки выявили у 836 человек. Фото: pixabay

Коронавирус в Украине за сутки выявили у 836 человек. Фото: pixabay

14 июля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 836 до 55 607, количество умерших от заболевания - на 15 человек до 1 427 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев выросло на 31%, количество новых летальных случаев - на 7,1%.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

Согласно ему, по состоянию на утро 15 июля в Украине зарегистрировано 55 607 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 427 летальных, 28 131 пациент выздоровел.

За сутки зафиксировано 836 новых случаев, выздоровело 977 человек, умерли 15 человек.

Таким образом, 14 июля показатель новых заболевших за сутки был меньше, чем выздоровевших - 836 против 977.

Количество новых случаев заболевания 14 июля составило 1,5% от общего количества заболевших на 13 июля.

Количество активных больных (заболевшие без учета выздоровевших и умерших) на утро 15 июля составило 26 043 человека, что на 0,6% меньше по сравнению с предыдущими сутками.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования выявлено во Львовской области (7 425), в Киеве (6 497) и Черновицкой области (5 208).

В Ривненской области зафиксировано4 782 случая коронавирусной инфекции, в Закарпатской - 4 112 случаев, в Ивано-Франковской - 3 178, в Киевской - 3 128, в Волынской - 3 117, в Харьковской - 2 787, в Одесской - 2 314, в Тернопольской - 2 292, в Винницкой - 2 194, в Житомирской - 1 550, в Днепропетровской - 1 155 случаев.

922 случая выявлено в Хмельницкой области, 771 случай - в Черкасской, 767 случаев - в Донецкой, 674 случая - в Кировоградской, 631 случай - в Запорожской, 624 случая - в Черниговской, 494 случая - в Николаевской, 346 случаев - в Сумской, 337 случаев - в Полтавской, 205 случаев - в Херсонской и 97 случаев - в Луганской областях.

Как сообщали Українськi Новини, 15 июля начался 126-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19.

Также ученые заявляют, что использование ремдесивира для лечения коронавируса показало еще один положительный результат.