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15.07.2020 12:00 Пресс-конференция: "Что ждет игорный бизнес после легализации?"

15 июля 2020, среда, 10:13 462
Общество 2020-07-15T11:00:02+03:00
Українські Новини
В Минздраве рассказали, где можно сдать тест на коронавирус для прекращения самоизоляции

В Минздраве рассказали, где можно сдать тест на коронавирус для прекращения самоизоляции

Валерия Драгомирова
Минздрав, Тест на коронавирус, Прекращение самоизоляции
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что тест на коронавирусную инфекцию для прекращения самоизоляции по прибытию из страны "красной" зоны можно сдать не по месту проживания.

Об этом он сообщил в ходе брифинга, передают Українськi Новини.

"Конечно, может", - прокомментировал министр вопрос о возможности сдать тест на коронавирус для прекращения самоизоляции не по месту проживания.

Он напомнил, что список верифицированных лабораторий есть на сайте Центра общественного здоровья.

"Можно пройти тест в любой лаборатории, которая верифицирована Центром общественного здоровья. Особенно легко можно это сделать в первые 24 часа самоизоляции", - добавил Степанов.

Также министр отметил, что Министерство инфраструктуры работает над размещением лабораторий для тестирования на коронавирус в международных аэропортах "Борисполь" и "Львов".

Согласно списку на сайте Центра общественного здоровья, верифицированные лаборатории есть в каждой области.

В Киеве сдать тест на коронавирус для выхода из самоизоляции можно в 22 лабораториях, в том числе в "Евролаб", "Дила", "Медлаб", в Александрийской клинической больнице, Киевской городской клинической больнице № 4, Институте трансплантологии, Институте эпидемиологии и инфекционных болезней.

Только по одной лаборатории верифицировано в Запорожской, Кировоградской, Сумской, Тернопольской и Черкасской областях.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин разрешил не проходить самоизоляцию тем, кто пересекает границы и КППВ, при условии наличия отрицательного результата ПЦР-теста.


Кроме того, для украинцев открыта возможность провести отпуск в 25 странах

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