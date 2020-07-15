В Минздраве рассказали, где можно сдать тест на коронавирус для прекращения самоизоляции

Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что тест на коронавирусную инфекцию для прекращения самоизоляции по прибытию из страны "красной" зоны можно сдать не по месту проживания. Об этом он сообщил в ходе брифинга, передают Українськi Новини. "Конечно, может", - прокомментировал министр вопрос о возможности сдать тест на коронавирус для прекращения самоизоляции не по месту проживания. Он напомнил, что список верифицированных лабораторий есть на сайте Центра общественного здоровья. "Можно пройти тест в любой лаборатории, которая верифицирована Центром общественного здоровья. Особенно легко можно это сделать в первые 24 часа самоизоляции", - добавил Степанов. Также министр отметил, что Министерство инфраструктуры работает над размещением лабораторий для тестирования на коронавирус в международных аэропортах "Борисполь" и "Львов". Согласно списку на сайте Центра общественного здоровья, верифицированные лаборатории есть в каждой области. В Киеве сдать тест на коронавирус для выхода из самоизоляции можно в 22 лабораториях, в том числе в "Евролаб", "Дила", "Медлаб", в Александрийской клинической больнице, Киевской городской клинической больнице № 4, Институте трансплантологии, Институте эпидемиологии и инфекционных болезней. Только по одной лаборатории верифицировано в Запорожской, Кировоградской, Сумской, Тернопольской и Черкасской областях. Как сообщали Українськi Новини, Кабмин разрешил не проходить самоизоляцию тем, кто пересекает границы и КППВ, при условии наличия отрицательного результата ПЦР-теста.Кроме того, для украинцев открыта возможность провести отпуск в 25 странах.