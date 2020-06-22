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22 июня 2020, понедельник, 17:35 46
Силовые структуры 2020-06-22T18:06:41+03:00
Українські Новини
Транзит через Украину разрешен без обсервации или самоизоляции, - Госпогранслужба

Транзит через Украину разрешен без обсервации или самоизоляции, - Госпогранслужба

Ольга Фандорина
Туристы, обсервация, самоизоляция, Транзит через Украину
Туристы. Фото: pixabay.com
Туристы. Фото: pixabay.com

Транзит через Украину разрешен без обсервации или самоизоляции.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы, передают Українськi Новини.

"На днях Правительство разрешило проезд Украины без карантина лицам, следующих транзитом. Соответствующие изменения Кабинет Министров Украины внес в Постановление от 20 мая 2020 №392. При этом Правительство определило, что во время транзита не подлежат обсервации или двухнедельной самоизоляции те лица, которые покинут пределы Украины в течение двух суток", - сказано в нем.

Кроме того, изменениями предусмотрено, что пограничники отказывают в пропуске через государственную границу Украины иностранцам и лицам без гражданства (кроме иностранцев, лиц без гражданства, постоянно проживающие на территории Украины, и лиц, признанных беженцами или лиц, которые нуждаются в дополнительной защиты) без имеющегося полиса (свидетельства, сертификата) страхование расходов, связанных с лечением COVID-19, обсервацией.

Как сообщали Українськi Новини, обсервация отменяется для иностранцев прибывших в Украину с "зеленой зоны" как авиа-, так и наземным транспорт.

Также в "красную зону" попали 50 стран, пассажиры, которые прибыли из нее в Украину, должны пройти 14-дневную самоизоляцию или обсервацию, пассажиры из "зеленой зоны" не будут нуждаться в самоизоляции.

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