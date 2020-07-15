На выплату повышенных пенсий направили уже более 23 миллиардов гривен

В то время, как пенсионный стаж в Украине можно докупить,

15 июля 2020 Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий июля.

Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда в соцсети Facebook.



"На пенсионные выплаты направлено 1,7 миллиарда гривен. С начала месяца профинансировано пенсий на сумму 23,4 миллиарда гривен, что составляет 59,6% потребности месяца", - сказано в сообщении.

Выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке.

Как сообщали Українські Новини, украинцы с 4 июля получат повышенные пенсии, хотя пенсии проиндексировали не всем.

В то же время, до конца года запланировано еще одно повышение выплат пенсионерам.

По данным на 1 июля 2020 года средний размер пенсии составляет 3 393,54 гривен, а больше 10 тысяч гривен в Украине получают 332 588 человек (2,9% от общего числа пенсионеров). Кроме того, 62,9% пенсионеров получают менее 3000 грн в месяц.