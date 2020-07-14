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14 июля 2020, вторник, 05:30 307 Инфографика
Финансы 2020-07-14T05:30:01+03:00
Українські Новини
Пенсионный стаж можно докупить: сколько стоит год и как это сделать

Пенсионный стаж можно докупить: сколько стоит год и как это сделать

Надежда Комендантова
Пенсии, Пенсионеры, Пенсионный фонд, Стаж, Страховой стаж, Выход на пенсию, покупка стажа
Пенсия. Фото: dengi.ua
Пенсия. Фото: dengi.ua

После пенсионной реформы украинцы смогут получать две или три пенсии вместо одной. В то же время, те, кому не хватит стажа для выхода на пенсию в 60 лет, могут его докупить. И чем раньше это сделать, тем дешевле придется заплатить.

Об этом рассказали на горячей линии Пенсионного фонда Украины. Как объяснили специалисты ПФУ, есть два способа дополучить стаж. Первый: если вы еще не достигли пенсионного возраста, но официально не работаете и понимаете, что стажа вам не хватит, пишет Обозреватель.

"В таком случае в налоговой службе по месту регистрации можно заключить добровольное соглашение об уплате единого социального взноса с минимальной зарплаты. На данный момент это 1039 грн в месяц. Размер минимальной пенсии при этом составляет 1712 грн. То есть вы сейчас заплатите тысячу, а потом получите 1,7 тысячи", – рассказали в ПФУ.

Особенность такого способа состоит в том, что стаж покупается по одному месяцу. Аналогично тому, как вы бы работали и сами платили ЕСВ. То есть если для пенсии остался год и вам не хватает двух лет, такой способ вам не подойдет – все равно придется использовать второй метод.

Второй – если вам уже исполнилось 60 лет и нужно купить сразу несколько лет стажа. В таком случае размер ЕСВ уплачивается в двойном размере. Например, 2078 грн в месяц или 24,9 тыс. за год.

"Сумма уплаченного единого взноса не может быть меньше двух минимальных. При этом граждане самостоятельно определяют период, за который могут заключить договор о добровольном участии. Если вы 8 лет назад не работали два года, можете доплатить за те годы", – рассказывают в ПФУ.

Какой стаж нужен для выхода на пенсию. Какой стаж нужен для выхода на пенсию.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Пенсионном фонде опровергли информацию о повышении выплат на 11%.

Тем временем, пенсии в Украине снова повысят уже с 1 сентября. 

Кроме того, в Украине до конца года запланировано еще одно повышение выплат пенсионерам.

 

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