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  • Лукашенко в своей декларации утверждает, что у него нет ни квартиры, ни машины, но есть жена
15 июля 2020, среда, 19:56 551
Европа 2020-07-15T20:00:02+03:00
Українські Новини
Лукашенко в своей декларации утверждает, что у него нет ни квартиры, ни машины, но есть жена

Лукашенко в своей декларации утверждает, что у него нет ни квартиры, ни машины, но есть жена

Кира Молчанова
Александр Лукашенко, Недвижимость, Декларация о доходах, выборы в Беларуси
Александр Лукашенко. Фото: belaruspartisan.org
Александр Лукашенко. Фото: belaruspartisan.org

В декларации, которую накануне выборов подал действующий президент Александр Лукашенко, который накануне респорядился арестовать своего политического конкурента Тихановского, не указано, что у него есть какая-либо недвижимость или автомобили.

Об этом сообщает белорусское издание TUT.BY со ссылкой на Центризбирком.

В декларации лидера страны указано, что в прошлом году он получил 117068 рублей зарплаты (чуть менее 50 тысяч долларов).

В строке "недвижимое имущество" президент указал что у него нет ни домов, ни земучастков, ни квартир, ни гаражей, ни иных зданий и строений. Не указано, что у Лукашенко есть хотя бы один автомобиль.

Иного имущества в виде акций или долей в уставных фондах компаний, согласно документу, у президента Беларуси также нет.

Однако в декларации указано, что у Лукашенко все еще есть жена.

Супруга Галина за прошлый год заработала 5560 рублей — это пенсия и доходы от акций. Ей принадлежит жилой дом площадью 196 кв. м в Шклове Могилевской области. 50%доли в праве собственности на жилой дом в деревне Б. Межник Шкловского района Могилевской области площадью 54 квадратных метра, земельный участок площадью 0,1498 гектара в городе Шклове. Кроме того, у Галины Лукашенко есть 56 акций ОАО "Шкловский маслодельный завод".

Декларация Александра Лукашенко и его супруги. Зарплата Президента - 117,068 рублей. Фото: TUT.BYДекларация Александра Лукашенко и его супруги. Зарплата Президента - 117,068 рублей. Фото: TUT.BY

Декларация Александра Лукашенко и его супруги. Свего дома у президента нет. Фото: TUT.BYДекларация Александра Лукашенко и его супруги. Свего дома у президента нет. Фото: TUT.BY

Как сообщали Українські Новини, Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что украинцы и россияне завидуют белорусам, потому что те живут "в безопасной и спокойной стране".

Лукашенко считает, что женщина в Беларуси не сможет прийти к власти, так как Конституция не прописана под женщину. 

Кроме того, он заявил, что не хочет стать последним президентом Беларуси

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