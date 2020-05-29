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  • "Президентом будет мужик. У нас конституция не под женщину", — Лукашенко о возможном приходе женщины к власти
29 мая 2020, пятница, 18:02 57
Мир 2020-05-29T18:45:01+03:00
Українські Новини
"Президентом будет мужик. У нас конституция не под женщину", — Лукашенко о возможном приходе женщины к власти

"Президентом будет мужик. У нас конституция не под женщину", — Лукашенко о возможном приходе женщины к власти

Елизавета Кесельман
Александр Лукашенко, Беларусь, Сексизм, Выборы президента в Беларуси
Александр Лукашенко. Фото: пресс-служба президента Беларуси
Александр Лукашенко. Фото: пресс-служба президента Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко, который ранее приглашал президентов других стран принять участие в параде 9 мая, несмотря на предупреждения ВОЗ, высказался о возможном приходе женщины к власти, в предверии грядущих выборов президента, которые в стране назначены на 9 августа. Об этом передает "Белта".

В частности, Лукашенко считает, что женщина в Беларуси не сможет прийти к власти, поскольку белорусское общество не готово к тому, чтобы пост президента страны заняла именно женщина. 

"У нас Конституция не под женщину. И у нас общество не созрело для того, чтобы голосовать за женщину. Потому что у нас по Конституции президент обладает сильной властью", — заявил Лукашенко.

В качестве аргументов, действующий президент привел в пример Литву:

"У нас — не Литва. Там была Даля Грибаускайте, пришла, улыбнулась, посидела и ушла. Ни за что не отвечает, потому что там парламентская республика. У нас — нет. Президентом будет мужик, я в этом абсолютно убежден", — заявил Лукашенко.

Президент отметил то, как организован процесс сбора подписей у потенциальных кандидатов - женщин:

"Они тихо, спокойно собирают эти подписи. Недавно поинтересовался - эти женщины собрали больше подписей, чем все мужики, которые в интернете пиарятся", — заявил президент. 

Как сообщали Українські Новини, Евросоюз упростил получение визы для Беларуси, уменьшив список документов и стоимость краткосрочной визы.

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