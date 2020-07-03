Украинцы завидуют белорусам, потому что те живут в "тихой и спокойной стране", – Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко, который на днях приказал арестовать своего оппонента Сергея Тихановського, заявил, что граждане украинцы и россияне завидуют белорусам, потому что те живут "в безопасной и спокойной стране". Об этом сообщает БелТА.

"Главное, мы избежали войн, живем в безопасной, спокойной стране, где каждый, кто имеет малыша, может выйти на улицу в любое время суток и быть спокойным. Нам завидуют люди из других стран: наши братья-россияне, украинцы. А мы живем и не понимаем, как это нам досталось", - считает Лукашенко.

Он также сравнил Беларусь с Европой и США, намекнув на то что, несмотря на недостаток природных ископаемых и металлов, у его страны есть руки, мозги, голова на плечах.

Кроме того, президент Беларуси высказался, что в мире сейчас царит "большая конкурентная борьба, и белорусам в этой борьбе надо выстоять, пройти красиво". Лукашенко считает, что к этому привела "то ли рукотворная, то ли случайная пандемия".

"Посмотрите на Америку - богатейшая страна. Посмотрите на Западную Европу - почему им неймется? Посмотрите, что происходит: последние события и пандемия породили в Соединенных Штатах Америки 60 млн безработных, голодные бунты. Мы не Америка, мы не печатаем доллары. Мы даже не Россия, которой некуда девать углеводороды, золото и металлы. У нас только руки, мозги, голова на плечах", - высказался Лукашенко.

Также он напомнил, что вскоре в Беларуси состоятся выборы президента. По его словам, граждане будут определяться не столько с главой государства, сколько с будущим страны.

"Я уже наработался, я уже наелся этой президентской участи", - резюмировал Лукашенко.

Как сообщали Українські Новини, Лукашенко считает, что женщина в Беларуси не сможет прийти к власти, так как Конституция не прописана под женщину.

Кроме того, он заявил, что не хочет стать последним президентом Беларуси.