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  • Лукашенко у своїй декларації стверджує, що не має ні житла, ні машини, але має дружину
15 липня 2020, середа, 19:56 8
Європа 2020-07-15T21:00:02+03:00
Українські Новини
Лукашенко у своїй декларації стверджує, що не має ні житла, ні машини, але має дружину

Лукашенко у своїй декларації стверджує, що не має ні житла, ні машини, але має дружину

Кира Молчанова
Білорусь, Олександр Лукашенко, декларація, Вибори президента Білорусі
Олександр Лукашенко. Фото: belaruspartisan.org
Олександр Лукашенко. Фото: belaruspartisan.org

У декларації, яку напередодні виборів подав чинний президент Олександр Лукашенко, який напередодні розпорядився заарештувати свого політичного конкурента Тихановского, не зазначено, що у нього є якась нерухомість або автомобілі.

Про це повідомляє білоруське видання TUT.BY з посиланням на Центрвиборчком.

У декларації лідера країни зазначено, що в минулому році він отримав 117068 рублів зарплати (трохи менше 50 тисяч доларів).

У рядку "нерухоме майно" президент вказав, що у нього немає ні будинків, ні земельних ділянок, ні квартир, ні гаражів, ні інших будівель і споруд. Не зазначено, що у Лукашенка є хоча б один автомобіль.

Іншого майна у вигляді акцій або часток у статутних фондах компаній, згідно з документом, у президента Білорусі також немає.

Проте в декларації вказано, що у Лукашенка все ще є дружина.

Дружина Галина за минулий рік заробила 5560 рублів — це пенсія і доходи від акцій. Їй належить житловий будинок площею 196 кв. м в Шклові Могилевської області. 50% частки в праві власності на житловий будинок в селі В. Межник Шкловського району Могилевської області площею 54 квадратних метра, земельна ділянка площею 0,1498 га в місті Шклові. Крім того, у Галини Лукашенко є 56 акцій ВАТ "Шкловський маслоробний завод".

Декларація Олександра Лукашенка і його дружини. Зарплата Президента - 117,068 рублів. Фото: TUT.BYДекларація Олександра Лукашенка і його дружини. Зарплата Президента - 117,068 рублів. Фото: TUT.BY

Декларація Олександра Лукашенка і його дружини. Свого будинку у президента немає. Фото: TUT.BYДекларація Олександра Лукашенка і його дружини. Свого будинку у президента немає. Фото: TUT.BY

Як повідомляли Українські Новини, Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що українці і росіяни заздрять білорусам, бо ті живуть "у безпечній і спокійній країні".

Лукашенко вважає, що жінка в Білорусі не зможе прийти до влади, оскільки Конституція не прописана під жінку.

Крім того, він заявив, що не хоче стати останнім президентом Білорусі.

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