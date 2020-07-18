Пенсии украинцев выросли незначительно: в ПФУ разъяснили, что повлияло на размер доплат

В то время, как с 1 июля в Украине уже второй раз за год повысили пенсии, размер выплат по-прежнему остается мизирным у преобладающего большинства пенсионеров. Многие пожилие люди получили скорее символические доплаты. Так, по данным на 1 июля 2020 года средний размер пенсии составляет 3 393,54 гривен, а больше 10 тысяч гривен в Украине получают 332 588 человек (2,9% от общего числа пенсионеров).

В связи с этой ситуацией в газету "Пенсионный курьер" обратилась пенсионерка с вопросом, почему ее пенсия выросла всего на 100 грн.

"Вы получаете пенсию по возрасту, исчисленную по нормам Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" (далее - Закон)", - ответили пенсионерке.

Во исполнение постановления Кабинета Министров Украины от 26.06.2019 № 543 "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины" в Вашей пенсии установлена ​​доплата, что с 01.07.2019 обеспечивает пенсию в размере 2000 грн.

В то же время, согласно Порядку проведения перерасчета пенсий в соответствии с частью второй статьи 42 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 20.02.2019 № 124, с 01.05.2020 был осуществлен пересчет пенсии женщины путем увеличения показателя средней заработной платы, из которого исчислена пенсия, на 1,11.

При этом, если ежемесячный размер пенсионных выплат с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, сумм индексации, ежемесячной компенсации в случае потери кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы, других доплат к пенсиям, установленных законодательством (кроме пенсий за особые заслуги перед Украиной), у лиц, получающих пенсию, назначенную в соответствии с Законом с учетом страхового стажа, предусмотренного абзацем первым части первой статьи 28 Закона, не достигает 2100 грн, таким лицам с 01.05.2020 предоставляется доплата к пенсии в сумме, которой не хватает до указанного размера, которая учитывается при дальнейших перерасчетов пенсии (пункт 3 постановления Кабинета Министров Украины от 01.04.2020 № 251).

"Размер Вашей пенсии исчислен с учетом страхового стажа 36 лет 10 месяцев 8 дней и заработной платы 4799,17 грн, определенной за период работы с 01.02.1994 по 31.01.1999 и за все периоды страхового стажа с 01.07.2000 по 31.07.2012 ( коэффициент заработной платы 0,98166).

По состоянию на 01.06.2020 размер Вашей пенсии составляет 2100,00 грн, где: 1767,68 грн - основной размер пенсии; 98,28 грн - доплата за шесть лет стажа свыше стаж 30 лет 234,04 грн - доплата до 2100 грн с 01.05.2020", - разъяснили в редакции издания.

Повышение пенсий в Украине с 1 июля. Инфографика: Пенсионный курьер

Как сообщали Українські Новини, украинцы с 4 июля получат повышенные пенсии, хотя выплаты проиндексировали не всем.

В то же время, до конца года запланировано еще одно повышение выплат пенсионерам.

Также пенсионный стаж в Украине можно докупить.