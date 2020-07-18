Пенсії українців зросли несуттєво: в ПФУ роз'яснили, що вплинуло на розмір доплат

Тоді як з 1 липня в Україні вже другий раз за рік підвищили пенсії, розмір виплат залишається мізерним у переважної більшості пенсіонерів. Багато старших людей отримали швидше символічні доплати. Так, за даними на 1 липня 2020 року середній розмір пенсії становить 3 393,54 гривень, а понад 10 тисяч гривень в Україні отримують 332 588 осіб (2,9% від загальної кількості пенсіонерів).

У зв'язку з цією ситуацією в газету "Пенсійний кур'єр" звернулася пенсіонерка з питанням, чому її пенсія зросла всього на 100 грн.

"Ви отримуєте пенсію за віком, обчислену за нормами Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (далі - Закон)", — відповіли пенсіонерці.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 26.06.2019 № 543 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" до вашої пенсії встановлена доплата, що з 01.07.2019 забезпечує пенсію у розмірі 2000 грн.

Згідно з Порядком проведення перерахунку пенсій згідно з частиною другою статті 42 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20.02.2019 № 124, з 01.05.2020 був здійснений перерахунок пенсії жінки шляхом збільшення показника середньої заробітної плати, з якої обрахована пенсія, на 1,11.

При цьому, якщо щомісячний розмір пенсійних виплат з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації, щомісячної компенсації в разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших доплат до пенсій, встановлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною), в осіб, які отримують пенсію, призначену відповідно до Закону з урахуванням страхового стажу, передбаченого абзацом першим частини першої статті 28 Закону, не досягає 2100 грн, таким особам з 01.05.2020 надається доплата до пенсії у сумі, якої не вистачає до зазначеного розміру, яка враховується при подальших перерахунках пенсії (пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 01.04.2020 № 251).

"Розмір Вашої пенсії обчислено з урахуванням страхового стажу 36 років 10 місяців 8 днів і заробітної плати 4799,17 грн, визначеної за період роботи з 01.02.1994 по 31.01.1999 і за всі періоди страхового стажу з 01.07.2000 по 31.07.2012 ( коефіцієнт заробітної плати 0,98166).

Станом на 01.06.2020 розмір Вашої пенсії становить 2100,00 грн, де: 1767,68 грн - основний розмір пенсії; 98,28 грн - доплата за шість років стажу понад стаж 30 років 234,04 грн - доплата до 2100 грн з 01.05.2020", — роз'яснили в редакції видання.

Підвищення пенсій в Україні з 1 липня. Інфографіка: Пенсійний кур'єр

Як повідомляли Українські Новини, українці з 4 липня отримають підвищені пенсії хоча виплати проіндексували не всім.

Водночас пенсійний стаж в Україні можна докупити.