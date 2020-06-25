подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
25 июня 2020, четверг, 13:51 71
Общество 2020-06-25T13:52:38+03:00
Українські Новини
Албания, США, Ирландия и Сербия готовы принимать украинцев без карантина

Албания, США, Ирландия и Сербия готовы принимать украинцев без карантина

Кира Молчанова
США, Сербия, Туризм, Карантин, Ирландия, Албания, коронавирус в Европе
Гирокастра. Албания. Фото: Pixabay
Гирокастра. Албания. Фото: Pixabay

После того, как несколько стран открыли границы для украинцев, стало понятно, на каких условиях можно въехать в страну. Так, Албания, США, Ирландия и Сербия готовы принимать украинцев без ограничений.

Об этом сообщает Государственное агентство развития туризма Украины (ДАРТ) в своем Telegram-канале.

Есть государства, которые устанавливают для своих гостей определённые условия:

  • Великобритания и Беларусь пускает к себе после двухнедельного карантина.
  • Черногория - при наличии отрицательного результата ПЦР теста COVID-19, сделанного в течение последних 48 часов
  • Тунис – с 27 июня и после тестирования в самой стране.
  • Турция – с 1 июля без самоизоляции и тестирования.

"Мининфраструктуры информирует, что после улучшения эпидемической ситуации в Украине будет рассмотрена возможность открытия границ с Кипром, Грузией и Грецией", - говорится в сообщении.

В сообщении напоминают, что граждане, которые приезжают из стран "красной зоны" в Украине должны проходить двухнедельную обсервацию и установить приложение "Дій вдома". Если гость из "зеленых стран", то въезд свободен при наличии страхового полиса.

Интерактивная карта МИД об актуальном режим въезда и транзита для граждан Украины в любой стране мира находится по ссылке.

Как сообщали Українські Новини, украинцы могут посетить Черногорию при условии отрицательного исследования на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Границы Евросоюза остаются закрытыми для украинских туристов в связи с высоким количеством заболевания коронавирусом.

Больше новостей о: США Сербия Туризм Карантин Ирландия Албания коронавирус в Европе

Адвокатов и нотариусов законом обязали проверять деньги клиентов
У 32 учителей на Львовщине нашли COVID-19. Их не допустили к проведению оценивания
Новости
Галина Третьякова. Скриншот видео
В Соцсетях "крутят пальцем у виска" после слов Третьяковой о "детях низкого качества" и требуют сдать мандат 13:52
Албания, США, Ирландия и Сербия готовы принимать украинцев без карантина 13:51
ОПЗЖ требует привлечь к уголовной ответственности нардепа Третьякову за высказывание о "некачественных детях" 13:50
88% участников акции "Твоя энергонезависимость" на Николаевщине оставили акционные средства 13:40 Пресс-релиз
С понедельника Венгрия откроет все пункты пропуска на границе с Украиной 13:25
больше новостей
Индексация пенсий: в Пенсионном фонде опровергли информацию о повышении выплат на 11% 05:30 Инфографика
Похолодает до +9 и продолжит заливать дождями. Прогноз погоды на 24 июня 21:00
Обама пообещал Путину, что урегулирует "украинский вопрос", если Россия "остановится" на Крыме 16:59
Доллар немного подорожал. Официальный курс валют на 25 июня 05:25
Михаил Федоров. Фото: facebook.com/fedorov1991
Федоров в мае кроме оклада получил 33 тыс. гривен пособия по временной нетрудоспособности 06:30 Документ
больше новостей
Для изготовления мебели IKEA незаконно вырубает украинскую древесину в Карпатах, – британские экологи 14:40
Галина Третьякова. Скриншот видео
У получателей пособий дети "низкого качества" - депутат "Слуги народа" оскандалилась 19:30
В "Нацкорпусе" заявили, что в Ровенской области произошли столкновения активистов с титушками и полицией, - СМИ 22:52
Киевляне считают, что Зеленскому следует выступить на стороне Кличко на выборах мэра, – соцопрос 11:44
У должников коммуналки не будут отбирать квартиру. В Минрегионе развенчали мифы о новом законопроекте 05:45
больше новостей
Корниенко извинился перед депутатом Рады Аллахвердиевой за "корабельную сосну" и признал, что видео – не монтаж
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok