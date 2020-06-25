Албания, США, Ирландия и Сербия готовы принимать украинцев без карантина

После того, как несколько стран открыли границы для украинцев, стало понятно, на каких условиях можно въехать в страну. Так, Албания, США, Ирландия и Сербия готовы принимать украинцев без ограничений.

Об этом сообщает Государственное агентство развития туризма Украины (ДАРТ) в своем Telegram-канале.

Есть государства, которые устанавливают для своих гостей определённые условия:

Великобритания и Беларусь пускает к себе после двухнедельного карантина.

пускает к себе после двухнедельного карантина. Черногория - при наличии отрицательного результата ПЦР теста COVID-19, сделанного в течение последних 48 часов

- при наличии отрицательного результата ПЦР теста COVID-19, сделанного в течение последних 48 часов Тунис – с 27 июня и после тестирования в самой стране.

– с 27 июня и после тестирования в самой стране. Турция – с 1 июля без самоизоляции и тестирования.

"Мининфраструктуры информирует, что после улучшения эпидемической ситуации в Украине будет рассмотрена возможность открытия границ с Кипром, Грузией и Грецией", - говорится в сообщении.

В сообщении напоминают, что граждане, которые приезжают из стран "красной зоны" в Украине должны проходить двухнедельную обсервацию и установить приложение "Дій вдома". Если гость из "зеленых стран", то въезд свободен при наличии страхового полиса.

Интерактивная карта МИД об актуальном режим въезда и транзита для граждан Украины в любой стране мира находится по ссылке.

Как сообщали Українські Новини, украинцы могут посетить Черногорию при условии отрицательного исследования на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Границы Евросоюза остаются закрытыми для украинских туристов в связи с высоким количеством заболевания коронавирусом.