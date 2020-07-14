После снижения гривна укрепилась. Курс нацвалюты на межбанке

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в понедельник на 10 коп. во вторник укрепился на 1 коп. до 27,09 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 27,17-27,20 UAH/USD, затем котировки снизились до 27,10-27,14 UAH/USD, после чего установились на уровне 27,07-27,10 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 14,11% с 23,74 UAH/USD до 27,09 UAH/USD.

В 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Как сообщали Українськi Новини, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 15 июля, на 5,53 коп. до 27,1436 UAH/USD.

Ранее сообщалось о том, что во вторник, 14 июля, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился по сравнению с 13 июля на 5,49 коп. до 27,2158 UAH/USD, курс покупки повысился на 6,56 коп. до 26,9552 UAH/USD.