После снижения гривна укрепилась. Курс нацвалюты на межбанке

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в понедельник на 10 коп. во вторник укрепился на 1 коп. до 27,09 UAH\/USD. Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка. По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 27,17-27,20 UAH\/USD, затем котировки снизились до 27,10-27,14 UAH\/USD, после чего установились на уровне 27,07-27,10 UAH\/USD. С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 14,11% с 23,74 UAH\/USD до 27,09 UAH\/USD. В 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH\/USD до 23,74 UAH\/USD. В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH\/USD до 27,72 UAH\/USD. Как сообщали Українськi Новини, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 15 июля, на 5,53 коп. до 27,1436 UAH\/USD. Ранее сообщалось о том, что во вторник, 14 июля, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился по сравнению с 13 июля на 5,49 коп. до 27,2158 UAH\/USD, курс покупки повысился на 6,56 коп. до 26,9552 UAH\/USD.