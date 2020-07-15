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15 июля 2020, среда, 17:27 125
Экономика 2020-07-15T18:15:01+03:00
Українські Новини
Гривна укрепилась. Официальный курс валют на четверг

Гривна укрепилась. Официальный курс валют на четверг

Надежда Комендантова
Гривна, Курс гривны, НБУ, Официальный курс
Гривна.
Гривна.

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 16 июля, на 2,46 коп. до 27,1190 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 15 июля, на 5,53 коп. до 27,1436 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 34,2621
1 доллар США 27,1190
1 швейцарский франк 28,7887
10 иен 2,5384
10 российских рублей 3,8275
1 евро 31,0309

Как сообщали Українські Новини, в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 14 июля на 1,50 коп. до 27,2219 UAH/USD, курс покупки – понизился на 0,56 коп. до 26,9700 UAH/USD.

Ранее курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в понедельник на 10 коп. во вторник укрепился на 1 коп. до 27,09 UAH/USD.

Также аналитики советуют не торопиться с продажей долларов, так как ожидают дальнейшей постепенной девальвации гривни после смены главы Нацбанка до 28 грн/доллар.

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