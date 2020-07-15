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15 июля 2020, среда, 05:00 18
Финансы 2020-07-15T05:00:02+03:00
Українські Новини
Доллар продолжает расти в цене. Официальный курс валют на среду

Доллар продолжает расти в цене. Официальный курс валют на среду

Елена Новикова
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Курс гривны на среду
Курс гривны на среду

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 15 июля, на 5,53 коп. до 27,1436 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 14 июля, на 13,78 коп. до 27,0883 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 34,0082
1 доллар США 27,1436
1 швейцарский франк 28,8854
10 иен 2,5276
10 российских рублей 3,8158
1 евро 30,8745

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в понедельник на 10 коп. во вторник укрепился на 1 коп. до 27,09 UAH/USD.

Кроме того, во вторник, 14 июля, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился по сравнению с 13 июля на 5,49 коп. до 27,2158 UAH/USD, курс покупки повысился на 6,56 коп. до 26,9552 UAH/USD.

Также аналитики советуют не торопиться с продажей долларов, так как ожидают дальнейшей постепенной девальвации гривни после смены главы Нацбанка до 28 грн/доллар.

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