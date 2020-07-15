Доллар продолжает расти в цене. Официальный курс валют на среду

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 15 июля, на 5,53 коп. до 27,1436 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 14 июля, на 13,78 коп. до 27,0883 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 34,0082 1 доллар США 27,1436 1 швейцарский франк 28,8854 10 иен 2,5276 10 российских рублей 3,8158 1 евро 30,8745

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в понедельник на 10 коп. во вторник укрепился на 1 коп. до 27,09 UAH/USD.