Доллар продолжает расти в цене. Официальный курс валют на среду

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 15 июля, на 5,53 коп. до 27,1436 UAH\/USD. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини. В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 14 июля, на 13,78 коп. до 27,0883 UAH\/USD. Официальные курсы гривны к иностранным валютам: Официальный курс 1 фунт стерлингов 34,0082 1 доллар США 27,1436 1 швейцарский франк 28,8854 10 иен 2,5276 10 российских рублей 3,8158 1 евро 30,8745 Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в понедельник на 10 коп. во вторник укрепился на 1 коп. до 27,09 UAH\/USD. Кроме того, во вторник, 14 июля, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился по сравнению с 13 июля на 5,49 коп. до 27,2158 UAH\/USD, курс покупки повысился на 6,56 коп. до 26,9552 UAH\/USD. Также аналитики советуют не торопиться с продажей долларов, так как ожидают дальнейшей постепенной девальвации гривни после смены главы Нацбанка до 28 грн\/доллар.