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  • Харьковская область вернулась в список несоответствующих критериям смягчения карантина, а Одесская из него выбыла. Какие области не соответствуют нормам
15 июля 2020, среда, 16:42 210
Общество 2020-07-15T17:00:01+03:00
Українські Новини
Харьковская область вернулась в список несоответствующих критериям смягчения карантина, а Одесская из него выб

Харьковская область вернулась в список несоответствующих критериям смягчения карантина, а Одесская из него выбыла. Какие области не соответствуют нормам

Кира Молчанова
Харьковская область, Карантин, Одесская область, Ровненская область, карантин в Украине, ослабление карантина
Карантин. Фото: pexels
Карантин. Фото: pexels

По состоянию на 15 июля 6 областей не соответствуют критериям для смягчения карантина, которые начали действовать с 22 июня; по сравнению с 14 июля Ривненская и Одесская области признаны соответствующими критериям, Харьковская область - не соответствующей.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

Критерию заполненности коек в больницах, принимающих больных коронавирусной инфекцией (определен как не более 50%), не соответствует Закарпатская область (62,35%).

Показателю охвата тестированием (не менее 24 на 100 тыс. населения) не соответствуют Донецкая (20,77) и Черниговская (17,77) области.

Показателю доли позитивных результатов теста методом полимеразной цепной реакции (не более 11%) не соответствуют Волынская (18,66%), Закарпатская (13,40%), Харьковская (11,19%) области.

Критерию динамики заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей (не более 10%) не соответствует Винницкая область (57,96%) .

В Киеве заполненность составляет 37,37%, количество тестирований на 100 тыс. населения - 113,87, доля позитивных ПЦР-тестов - 4,64%, динамика составляет 3,01%.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров продлил адаптивный карантин до 31 июля.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что усиление карантина на всей территории страны возможно при стремительном росте заболеваемости коронавирусом в 10 и более областях.

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