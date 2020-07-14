Одесская область снова не готова к смягчению карантина. Какие области соответствуют критериям ослаблений

По состоянию на 14 июля 7 областей не соответствуют обновленным критериям для смягчения карантина, которые начали действовать с 22 июня; по сравнению с 13 июля Харьковская область признана соответствующей критериям, Одесская область - не соответствующей.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

Критерию заполненности коек в больницах, принимающих больных коронавирусной инфекцией (определен как не более 50%), не соответствует Закарпатская область (60,54%).

Показателю охвата тестированием (не менее 24 на 100 тыс. населения) не соответствуют Донецкая (21,19) и Черниговская (20,46) области.

Показателю доли позитивных результатов теста методом полимеразной цепной реакции (не более 11%) не соответствуют Волынская (18,24%), Закарпатская (14,19%), Ривненская (11,43%) области.

Критерию динамики заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей (не более 10%) не соответствуют Винницкая (50,95%) и Одесская (10,21%) области.

В Киеве заполненность составляет 36,03%, количество тестирований на 100 тыс. населения - 111,08, доля позитивных ПЦР-тестов - 4,57%, динамика составляет -8,76%.

Как сообщали Українськi Новини, 13 июля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 638 до 54 771, количество умерших от заболевания - на 14 человек до 1 412 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев выросло на 4,2%, количество новых летальных случаев снизилось на 6,7%.

Тем временем в Украине 128-й день карантина.