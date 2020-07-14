подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Политика
  • Общество
  • Одесская область снова не готова к смягчению карантина. Какие области соответствуют критериям ослаблений
14 июля 2020, вторник, 12:53 213
Общество 2020-07-14T13:45:02+03:00
Українські Новини
Одесская область снова не готова к смягчению карантина. Какие области соответствуют критериям ослаблений

Одесская область снова не готова к смягчению карантина. Какие области соответствуют критериям ослаблений

Анна Рудык
Карантин, Коронавирус, коронавирус в Украине, карантин в Украине
Карантин. Фото. Pixabay
Карантин. Фото. Pixabay

По состоянию на 14 июля 7 областей не соответствуют обновленным критериям для смягчения карантина, которые начали действовать с 22 июня; по сравнению с 13 июля Харьковская область признана соответствующей критериям, Одесская область - не соответствующей.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

Критерию заполненности коек в больницах, принимающих больных коронавирусной инфекцией (определен как не более 50%), не соответствует Закарпатская область (60,54%).

Показателю охвата тестированием (не менее 24 на 100 тыс. населения) не соответствуют Донецкая (21,19) и Черниговская (20,46) области.

Показателю доли позитивных результатов теста методом полимеразной цепной реакции (не более 11%) не соответствуют Волынская (18,24%), Закарпатская (14,19%), Ривненская (11,43%) области.

Критерию динамики заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей (не более 10%) не соответствуют Винницкая (50,95%) и Одесская (10,21%) области.

В Киеве заполненность составляет 36,03%, количество тестирований на 100 тыс. населения - 111,08, доля позитивных ПЦР-тестов - 4,57%, динамика составляет -8,76%.

Как сообщали Українськi Новини, 13 июля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 638 до 54 771, количество умерших от заболевания - на 14 человек до 1 412 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев выросло на 4,2%, количество новых летальных случаев снизилось на 6,7%.

Тем временем в Украине 128-й день карантина.

Больше новостей о: Карантин Коронавирус коронавирус в Украине карантин в Украине

В Одессе ужесточили карантин. Ночным клубам и рест...
Количество проведенных за сутки ПЦР-тестов на коро...
МОЗ исключил "Гидроксихлорохин" из протокола лечен...
До конца карантина осталось 18 дней. В каких облас...
В Украине легализовали игорный бизнес
Одесская область снова не готова к смягчению карантина. Какие области соответствуют критериям ослаблений
Новости
Резонансное дело избиения фотожурналиста закрыли по сроку давности 13:59
Иран дал согласие на переговоры о компенсации за катастрофу МАУ, — МИД 13:53
В Польше при посадке разбился легкомоторный самолет, есть погибшие 13:50
Фото: пресс-служба Харьковского регионального центра по гидрометеорологии
Ливень в Харькове побил рекорд за всю историю метеонаблюдений 13:42
Украинцев призвали быть осторожными с кредитами "под 0%" 13:30
больше новостей
Пенсионный стаж можно докупить: сколько стоит год и как это сделать 05:30 Инфографика
Будет сложно: в РФ заявили о готовности к выходу Украины из Минских соглашений 17:28
Дело Крейга Лэнга: Украина не выдает американца США из-за его службы в АТО 21:51
Судьи ВАКС и работники НАБУ и САП находятся под угрозой увольнения из-за решения ЕСПЧ, - СМИ 13:13
Через три дня Венгрия запретит въезд из Украины 16:55
больше новостей
Дело Крейга Лэнга: Украина не выдает американца США из-за его службы в АТО 21:51
Пенсионный стаж можно докупить: сколько стоит год и как это сделать 05:30 Инфографика
В Украине более 60% пенсионеров ежемесячно получают менее 3 тысяч гривен 17:15 Инфографика
Будет сложно: в РФ заявили о готовности к выходу Украины из Минских соглашений 17:28
Судьи ВАКС и работники НАБУ и САП находятся под угрозой увольнения из-за решения ЕСПЧ, - СМИ 13:13
больше новостей
Ливень в Харькове побил рекорд за всю историю метеонаблюдений
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok