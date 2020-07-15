Верховная Рада ввела электронную форму исполнительного документа.

За принятие законопроекта №3707 за основу проголосовали 339 депутатов при минимально необходимых 226, в целом - 321, передают Українськi Новини.

Согласно законопроекту, исполнительный документ может быть выдан в форме электронного документа в соответствии с законами "Об электронных документах и ​​электронном документообороте", "Об электронных доверительных услугах".

Предусматривается, что порядок предъявления к исполнению исполнительных документов, выданных в форме электронного документа, определяется Министерством юстиции.

Как сообщали Українськi Новини, Рада назначила местные выборы на 25 октября.

Ранее Рада разрешила использовать бумажные документы во время перехода к электронному документообороту.

Также сообщалось, что Рада разрешила подавать документы при приеме на работу в электронном виде.

А вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров считает реальным провести следующие выборы Президента онлайн.