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15 июля 2020, среда, 14:53 244
Верховная Рада и партии 2020-07-15T15:30:02+03:00
Українські Новини
Рада ввела электронную форму исполнительного документа

Рада ввела электронную форму исполнительного документа

Ольга Фандорина
Верховная Рада, электронный документооборот, Электронные документы, Исполнительный документ
Электронный документооборот. Фото: Вечерний Харьков
Электронный документооборот. Фото: Вечерний Харьков

Верховная Рада ввела электронную форму исполнительного документа.

За принятие законопроекта №3707 за основу проголосовали 339 депутатов при минимально необходимых 226, в целом - 321, передают Українськi Новини.

Согласно законопроекту, исполнительный документ может быть выдан в форме электронного документа в соответствии с законами "Об электронных документах и ​​электронном документообороте", "Об электронных доверительных услугах".

Предусматривается, что порядок предъявления к исполнению исполнительных документов, выданных в форме электронного документа, определяется Министерством юстиции.

Как сообщали Українськi Новини, Рада назначила местные выборы на 25 октября.

Ранее Рада разрешила использовать бумажные документы во время перехода к электронному документообороту.

Также сообщалось, что Рада разрешила подавать документы при приеме на работу в электронном виде.

А вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров считает реальным провести следующие выборы Президента онлайн.

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