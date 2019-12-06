Рада разрешила подавать документы при приеме на работу в электронном виде

Верховная Рада разрешить подавать документы при приеме на работу в электронном виде.

За принятие законопроекта №2260 в целом проголосовали 255 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Предлагается указать, что электронная форма и бумажная являются юридически равноценными.

Подобные изменения вводятся и для запросов граждан и депутатов парламента.

Как сообщали Українські Новини, Милованов поддержал отмену бумажных трудовых в Украине.

Тем временем министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет надеется на переход на електронный документооборот и отмену трудовых книжек до конца 2019 года.

Ранее Милованов назвал изменения в новом Трудовом кодексе, в частности, об увеличении отпуска за свой счет с 15 до 30 дней.