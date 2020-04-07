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07 апреля 2020, вторник, 13:00 21
Кабмин 2020-04-07T13:00:39+03:00
Українські Новини
Федоров считает реальным провести следующие выборы Президента онлайн

Федоров считает реальным провести следующие выборы Президента онлайн

Анна Рудык
Кабмин, Выборы Президента, Михаил Федоров, Электронные документы
Выборы. Фото: Цензор.нет
Выборы. Фото: Цензор.нет

Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров считает реальным провести следующие выборы Президента онлайн.

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Прямий" во вторник, передают Українськi Новини.

"Я думаю, что через 4 года, которые остались до следующих выборов президентских, у нас уже будет такая большая масса людей, приверженность к цифровым технологиям, и сможем провести эти выборы, как альтернативный инструмент, онлайн", - сказал он.

Федоров также отметил, что во время проведения местных выборов, запланированных на 25 октября, будет действовать 1 экспериментальный пункт онлайн-голосования в Харькове.

Как сообщали Українськi Новини, Верховная Рада согласовала возможность использования бумажного документооборота в переходный к электронному документообороту период

Также Рада разрешила подавать документы при приеме на работу в электронном виде. А Кабмин хотел запретить использование бумажных докментов с октября 2019 года.

Тем временем меньше половины украинцев готовы поддержать Зеленского на выборах.

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