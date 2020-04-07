Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров считает реальным провести следующие выборы Президента онлайн.

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Прямий" во вторник, передают Українськi Новини.

"Я думаю, что через 4 года, которые остались до следующих выборов президентских, у нас уже будет такая большая масса людей, приверженность к цифровым технологиям, и сможем провести эти выборы, как альтернативный инструмент, онлайн", - сказал он.

Федоров также отметил, что во время проведения местных выборов, запланированных на 25 октября, будет действовать 1 экспериментальный пункт онлайн-голосования в Харькове.

Как сообщали Українськi Новини, Верховная Рада согласовала возможность использования бумажного документооборота в переходный к электронному документообороту период

Также Рада разрешила подавать документы при приеме на работу в электронном виде. А Кабмин хотел запретить использование бумажных докментов с октября 2019 года.

Тем временем меньше половины украинцев готовы поддержать Зеленского на выборах.