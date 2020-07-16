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16 июля 2020, четверг, 06:17 30 Документ
Силовые структуры 2020-07-16T06:17:01+03:00
Українські Новини
Для Данилова, который требует "вторым государственным" английский, знание этого языка не обязательно, – аппара

Для Данилова, который требует "вторым государственным" английский, знание этого языка не обязательно, – аппарат СНБОУ

Павел Твердохлиб
Английский язык, Алексей Данилов, СНБО Украины, Второй госязык
Алексей Данилов. Фото: facebook.com/Alexey Danilov
Алексей Данилов. Фото: facebook.com/Alexey Danilov

Аппарат Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины сообщил, что секретарь СНБО Алексей Данилов, занимая данную должность, не обязан владеть английским языком.

Об этом говорится в ответе СНБО на информационный запрос Українських Новин.

"Должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины относится к должностям руководителей отдельных государственных органов, на которые не распространяется действие Закона Украины "О государственной службе". К указанной должности не применяются требования по владению и уровню владения английским языком", - сказано в документе.

Напомним, ранее Данилов заявил, что русский язык не может быть вторым в Украине, поскольку его не надо знать. А по его мнению, в Украине должен быть второй язык - английский.

"Должен ли быть второй язык в Украине? Конечно, должен быть. Но это должен быть английский язык, который должен изучаться, начиная с детского сада. Все граждане Украины, если мы хотим быть в цивилизованном мире, должны знать, использовать английский язык. Это обязательная вещь", - заявил секретарь СНБО. 

Правозащитник, директор Института развития профсоюзного движения Михаил Чаплыга, комментируя высказывания Данилова о русском языке, считает, что секретарь СНБО намеренно разжигает межнациональную рознь.

Как сообщали Українські Новини, каждый восьмой украинец поддерживает статус русского как второго государственного языка. А 40% украинцев хотят, чтоб русскоговорящим разрешили учиться на русском языке


Кроме того, половина украинцев назвала русский язык историческим достоянием Украины.

Источник : Українські новини
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