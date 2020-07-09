подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
09 июля 2020, четверг, 13:21 86
Судебная власть 2020-07-09T13:45:01+03:00
Українські Новини
Суд продлил арест подозреваемого в убийстве Гандзюк Левина до 24 августа

Суд продлил арест подозреваемого в убийстве Гандзюк Левина до 24 августа

Ирина Николенко
Печерский райсуд Киева, Уголовное дело, Екатерина Гандзюк, Дело Гандзюк, Алексей Левин
Екатерина Гандзюк. Фото: facebook/Катерина Гандзюк
Екатерина Гандзюк. Фото: facebook/Катерина Гандзюк

В то время, как председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера арестовали до 28 июля без права внесения залога, Печерский районный суд Киева продлил до 24 августа меру пресечения в виде содержания под стражей Алексея Левина, подозреваемого в организации нападения на исполняющую обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционную активистку Екатерину Гандзюк.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"Левину продлили (арест) до 24 августа", – сказали в ведомстве.

Такое решение было принято по ходатайству прокуратуры.

Ранее суд арестовал Левина до июля.

Как сообщали Українськi Новини, Офис генерального прокурора завершил расследование уголовного производства о нападении на исполняющую обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционную активистку Екатерину Гандзюк, председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер обвиняется в заказе и финансировании преступления.

Печерский районный суд Киева разрешил принудительный привод председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера, которого подозревают в заказе нападения на антикоррупционную активистку Екатерину Гандзюк.

Больше новостей о: Печерский райсуд Киева Уголовное дело Екатерина Гандзюк Дело Гандзюк Алексей Левин

ГБР направило в суд обвинительное заключение в отн...
Во время суда над Порошенко произошла стычка между...
Суд продлил арест подозреваемого в убийстве Гандзю...
Подозреваемого в заказе нападения на Гандзюк Манге...
В Украине уменьшилось количество областей, не готовых к смягчению карантина
Заболеваемость коронавирусом в Киеве начала падать
Новости
Кулик предложил объявить "Народное подозрение" Порошенко, чтобы вернуть $6 млрд украинцам 13:45
В России не видят оснований для нормандской встречи в августе 13:44
Бойко требует восстановить водоснабжение Донбасса 13:43
Air France планирует возобновить рейсы из Киева в Париж с 14 июля 13:33
Суд продлил арест подозреваемого в убийстве Гандзюк Левина до 24 августа 13:21
больше новостей
С сегодняшнего дня "Укрзализныця" возобновила курсирование еще 6 пригородных поездов 14:37
"Укрзализныця" возобновила курсирование еще 12 пригородных поездов 22:47
Зеленский продал недвижимость на 13,5 млн гривен 11:29
Самые высокие шансы на главу НБУ - у Сергея Круглика, - Кухар 06:10
В Черновцах Зеленского засыпали жалобами, а он разозлился и ушел, - СМИ 21:41
больше новостей
В Черновцах Зеленского засыпали жалобами, а он разозлился и ушел, - СМИ 21:41
Информация Bihus.info о причастности Гладковского к коррупции в "Укроборонпроме" недостоверна, – Подольский райсуд Киева 17:38
"ДнепрАзот" просит Зеленского найти компромисс между импортом и внутренним производством минудобрений 18:17 Документ
Самые высокие шансы на главу НБУ - у Сергея Круглика, - Кухар 06:10
Суд продлил расследование дела против Порошенко до 10 октября 08:48 Документ
больше новостей
КС начал рассмотрение конституционности назначения Сытника директором НАБУ
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok