Суд продлил арест подозреваемого в убийстве Гандзюк Левина до 24 августа

В то время, как председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера арестовали до 28 июля без права внесения залога, Печерский районный суд Киева продлил до 24 августа меру пресечения в виде содержания под стражей Алексея Левина, подозреваемого в организации нападения на исполняющую обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционную активистку Екатерину Гандзюк.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"Левину продлили (арест) до 24 августа", – сказали в ведомстве.

Такое решение было принято по ходатайству прокуратуры.

Ранее суд арестовал Левина до июля.

Как сообщали Українськi Новини, Офис генерального прокурора завершил расследование уголовного производства о нападении на исполняющую обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционную активистку Екатерину Гандзюк, председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер обвиняется в заказе и финансировании преступления.

Печерский районный суд Киева разрешил принудительный привод председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера, которого подозревают в заказе нападения на антикоррупционную активистку Екатерину Гандзюк.