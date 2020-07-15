В Киеве новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом — 147 заболевших за сутки

Количество заболевших коронавирусом в Киеве 14 июля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на рекордные 147 человек до 6 497, умерших - на 1 до 126. Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини. "Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки подтвердили коронавирус, увеличилась на 147 больных. Это самая большая цифра за весь период пандемии. Один человек умер. На сегодня в столице уже 6 497 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сообщил Кличко. Заболели 66 женщин в возрасте от 18 до 71 года и 5 девочек от 1 года до 16 лет. Также заболели 73 мужчины в возрасте от 18 до 85 лет и трое мальчиков - от 2 до 6 лет. Заболели в том числе и 6 медиков. В больницы столицы госпитализированы 29 пациентов, другие лечатся на самоизоляции под контролем врачей. За прошедшие сутки выздоровели 36 человек. Всего коронавирус преодолели 2 160 жителей Киева. Больше всего случаев заболевания обнаружили за прошедшие сутки в Шевченковском районе - 27, Дарницком - 22, Деснянском - 21 случай. Распространение коронавируса в Киеве по районам. Инфографика: КГГА Как сообщали Українськi Новини, в Украине количество новых случаев заражения коронавирусом растет второй день подряд. Также в Украине планируют продлить карантин на месяц.