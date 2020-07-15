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15 июля 2020, среда, 12:22 471 Инфографика
Медицина 2020-07-15T13:15:03+03:00
Українські Новини
В Киеве новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом — 147 заболевших за сутки

В Киеве новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом — 147 заболевших за сутки

Елена Новикова
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Коронавирус в Киеве 14 июля зафиксировали у 147 человек. Фото. Pixabay
Коронавирус в Киеве 14 июля зафиксировали у 147 человек. Фото. Pixabay

Количество заболевших коронавирусом в Киеве 14 июля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на рекордные 147 человек до 6 497, умерших - на 1 до 126.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки подтвердили коронавирус, увеличилась на 147 больных. Это самая большая цифра за весь период пандемии. Один человек умер. На сегодня в столице уже 6 497 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сообщил Кличко.

Заболели 66 женщин в возрасте от 18 до 71 года и 5 девочек от 1 года до 16 лет.

Также заболели 73 мужчины в возрасте от 18 до 85 лет и трое мальчиков - от 2 до 6 лет.

Заболели в том числе и 6 медиков.

В больницы столицы госпитализированы 29 пациентов, другие лечатся на самоизоляции под контролем врачей.

За прошедшие сутки выздоровели 36 человек.

Всего коронавирус преодолели 2 160 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили за прошедшие сутки в Шевченковском районе - 27, Дарницком - 22, Деснянском - 21 случай.

Распространение коронавируса в Киеве по районам. Инфографика: КГГАРаспространение коронавируса в Киеве по районам. Инфографика: КГГА

Как сообщали Українськi Новини, в Украине количество новых случаев заражения коронавирусом растет второй день подряд.

Также в Украине планируют продлить карантин на месяц.

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