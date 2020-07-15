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15 июля 2020, среда, 12:03 2267
Кабмин 2020-07-15T12:30:15+03:00
Українські Новини
В Украине продлят карантин на месяц, но изменят условия, — Степанов

В Украине продлят карантин на месяц, но изменят условия, — Степанов

Елена Новикова
Минздрав, Карантин, Продление карантина, карантин в Украине, Адаптивный карантин
Карантин в Украине. Фото: pixabay
Карантин в Украине. Фото: pixabay

Министерство здравоохранения готовит проект постановления, которым карантин, введенный Кабинетом Министров 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19, продлят еще минимум на месяц. Также в Миздраве предлагают внести изменения в правила адаптивного карантина.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"У нас 31 июля заканчивается карантин. Из-за той эпидемической ситуации, которая сейчас есть, мы не можем отказаться от ограничительных мер. Поэтому мы будем продлевать", - сказал глава Минздрава отвечая на вопрос о том, планирует ли правительство на следующей неделе рассматривать проекты документов о продлении карантина.

Как сообщали Українські Новини, по состоянию на 14 июля 7 областей не соответствуют обновленным критериям для смягчения карантина, которые начали действовать с 22 июня; по сравнению с 13 июля Харьковская область признана соответствующей критериям, Одесская область - не соответствующей.

Также Львовские власти разрешили с 17 июля работу в городе детских садов и инклюзивно-ресурсных центров с 15 июля.

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