В Киеве снова начало увеличиваться количество новых случаев коронавируса

Количество заболевших коронавирусом в Киеве 13 июля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 112 человек до 6350.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook.

"Количество жителей столицы, в которых подтвердили за минувшие сутки коронавирус, увеличилось еще на 112 человек. Один больной умер. Всего коронавирус унес жизни 125 киевлян. На сегодня в столице уже 6350 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал он.

Среди заболевших: 50 женщин в возрасте от 20 до 79 лет. И 4 девочки от 4 до 15 лет; 56 мужчин в возрасте от 22 до 84 лет. И двое мальчиков - 12 и 16 лет.

Заболели в том числе и 8 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 9 больных. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 15 человек. Всего коронавирус преодолели 2124 жители столицы.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе -31. В Деснянском-21. В Днепровском районе -14 случаев.

Коронавирус в Киеве. Инфографика: Facebook/Кличко - мэр



Как сообщали Українські Новини, Ляшко назвал области с наименьшим риском заражения коронавирусом.



Ранее ВОЗ предупредила о том, что коронавирус передается воздушным путем.