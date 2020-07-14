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14 июля 2020, вторник, 09:25 902 Инфографика
Общество 2020-07-14T10:00:02+03:00
Українські Новини
В Киеве снова начало увеличиваться количество новых случаев коронавируса

В Киеве снова начало увеличиваться количество новых случаев коронавируса

Валерия Драгомирова
Карантин, Коронавирус, коронавирус в Киеве
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

Количество заболевших коронавирусом в Киеве 13 июля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 112 человек до 6350.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook. 

"Количество жителей столицы, в которых подтвердили за минувшие сутки  коронавирус, увеличилось еще на 112 человек. Один больной умер. Всего коронавирус унес жизни 125 киевлян. На сегодня в столице уже 6350 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал он. 

Среди заболевших: 50 женщин в возрасте от 20 до 79 лет. И 4 девочки от 4 до 15 лет; 56 мужчин в возрасте от 22 до 84 лет. И двое мальчиков - 12 и 16 лет.

Заболели в том числе и 8 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 9 больных. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 15 человек. Всего коронавирус преодолели 2124 жители столицы.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе -31. В Деснянском-21. В Днепровском районе -14 случаев.

Коронавирус в Киеве. Инфографика: Facebook/Кличко - мэрКоронавирус в Киеве. Инфографика: Facebook/Кличко - мэр


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