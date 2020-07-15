В Волынской области может сильно подняться вода в двух реках: ожидают паводки

Спасатели предупредили, что 15-17 июля произойдет повышение уровней воды из-за суточной интенсивности в 1-3 см в реках Припять и Стоход. Это может привести к затоплению сельхозугодий и приусадебных участков в двух районах Волынской области.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

На реке Припять в створе поста Речица и на реке Стоход в створе поста Любешов будет происходить дальнейшее превышение отметки затопления сельхозугодий, приусадебных участков в отдельных приречных населенных пунктах Ратнивского i Любешевского районов.

Как сообщалим Українські Новини, сегодня шквалы до 22 м/с, град и ливни. Спасатели предупредили о штормовой погоде.

4 июля в результате непогоды без электричества остались жители 21 населенного пункта.

Пока же Кабинет Министров установил выплату владельцам разрушенных из-за наводнения жилых домов в размере 300 тыс. гривен на семью, семьям погибших - 200 тыс. гривен.

Ранее спасатели предупредили украинцев о подъеме уровня воды в реках.