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04 июля 2020, суббота, 09:31 454
Общество 2020-07-04T10:15:02+03:00
Українські Новини
Непогода оставила без электричества 21 населенный пункт, 10 - подтоплены

Непогода оставила без электричества 21 населенный пункт, 10 - подтоплены

Елена Новикова
Непогода, обесточение, ГСЧС, Непогода в Украине, Обесточивание населенных пунктов
Непогода в Украине. Фото: facebook.com/tala.didenko
Непогода в Украине. Фото: facebook.com/tala.didenko

После непогоды на западе Украины, когда были затоплены жилые дома, дороги, повалены деревья, по состоянию на утро субботы, 4 июля, в Украине из-за осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) обесточен 21 населенный пункт в 4 областях.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС.

Так, сообщается, что без электричества остались 14 населенных пунктов в Киевской области, три - в Донецкой, по два - в Запорожской и Черновицкой.

Кроме того, на территории западных областей остаются подтопленными 10 населенных пунктов Черновицкая область - 7, Львовская - 1 и Тернопольская - 2.

Разрушены 202,5 ​​км (было 280 км) автодорог (Ивано-Франковская (201), Черновицкая (1,4) и Львовская (0,08) области) и 95 мостов (было 95) в Ивано-Франковской (93), Львовской (1) и Черновицкой (1) областях.

Повреждено 549 км автодорог (было 654 км) и 213 мостов (было 266) в Ивано-Франковской (507,6 км дорог и 198 мостов), Черновицкой (40,9 км автодорог и 15 мостов) и Львовской (0,2 км автодорог ) областях.

Как сообщали Українські Новини, на ликвидацию последствий непогоды в Западных областях выделили 672 млн гривен.

Кроме того, 23 июня 209 населенных пунктов в 7 областях Украины остались без света из-за шквального ветра и дождя.

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