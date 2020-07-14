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14 июля 2020, вторник, 12:00 1499
Общество 2020-07-14T12:00:25+03:00
Українські Новини
Шквалы до 22 м/с, град и ливни. Спасатели предупредили о штормовой погоде

Шквалы до 22 м/с, град и ливни. Спасатели предупредили о штормовой погоде

Анна Рудык
Погода, Штормовое предупреждение, Непогода в Украине, погода в Украине
Ветер. Фото: news.pn
Ветер. Фото: news.pn

Сегодня, 14 июля, в некоторых областях Украины ожидается ухудшение погодных условий, а именно шквалы, град и значительные дожди. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра, передают Українські Новини.

Так, сообщается, что ухудшение погоды ожидается на Левобережье.

“По данным Укргидрометцентра, 14 июля на Левобережье грозы, в отдельных районах град и шквалы 17-22 м/с. В Сумской, Черниговской, Полтавской и Харьковской областях значительные дожди, в южных и центральных областях порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности)”, - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на реке Стрвяж возле с.Лука (Самборский р-н Львовской обл.) Ожидается продолжение подъема уровня воды на 0,2 - 1,0 м над уровнем 13 июля на 16 час. На фоне повышенной водности - затопление поймы, сельхозугодий, возможно достижение отметок начального затопления отдельных хозяйственных объектов и домов, приречной инфраструктуры.

Как сообщали Українські Новини, синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине. 

Тем временем, Украину ждут природные катаклизмы из-за аномальной жары: синоптики дали пугающий прогноз.

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